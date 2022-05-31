虽有更多雇主为员工加薪 受通胀影响去年实际薪金仅增长1.6%

人力部报告显示，受聘于同一雇主至少一年的本地公民和永久居民，整体工资增幅从2020年的1.2%，显著增加至去年的3.9%。另外，去年有七成员工获得加薪，比前年的59%多。

经济强劲复苏加上劳动力市场紧缩，我国去年有更多雇主为雇员加薪，然而通货膨胀影响了实际增幅，虽然工资增长持续高于通胀，去年的实际薪金只增长1.6%，略高于前年的1.4%，但比2019年冠病疫情前的3.3%逊色许多。

人力部昨天发布的《2021年工资报告》显示，受聘于同一雇主至少一年的本地公民和永久居民，整体工资增幅从2020年的1.2%，显著增加至去年的3.9%，加薪幅度和2019年相同。

报告指出，因为经济强劲复苏和紧缩的劳动力市场，去年有七成员工获得加薪，比前年的59%多。

在2008年全球金融危机后，本地的整体工资增长在2010年强劲反弹至5.7%，而去年加薪率虽有所回升，人力部报告指增幅还是比较低，显示雇主因疫情持续，在加薪方面采取谨慎态度。

“2021年总工资增长反弹，反映了各行各业普遍的复苏，以及因边境限制，非居民劳动力流入减少，使劳动力市场紧缩所致。”

我国去年全年经济增长7.6％，从前一年萎缩4.1％强劲反弹，不过核心通胀率持续上扬，今年4月达到3.3%，创下10年来新高。

从2009年至去年，计入通胀率、包含雇主公积金的实际工资，增幅最高的年份是2015年，达5.4％。尽管去年的整体工资涨幅和2019年一样是3.9%，但疫前的通胀率较低，而去年的高通胀导致实际工资仅增长1.6%，是自2013年以来的第二低。

经济师：加薪若低于通胀率 雇主将面对员工流失压力

人力部预测今年劳动力市场仍然紧缩，工资将继续增长，但全球经济下行风险仍存在，例如还未停火的俄乌冲突，可能会影响商业信心并使增长率减缓。近期全球供应链受到冲击，预计通胀将继续居高不下，并抑制实际工资增长。

联昌私人银行经济师宋生文认为，生活费增加和紧缩的劳动力市场，可能会使雇员期望今年有更高的调薪，无法提供高于通胀率加薪的雇主，会面对员工流失压力。

他受访时说，2021年整体工资增幅虽已恢复到疫前水平，但与此同时本地通胀率也不断攀升，他预计今年的加薪幅度，会因行业及雇主招聘的难易程度，出现很大的差异，特别是餐饮业的雇主，可能必须加码才能留住人才。

“以宏观角度来看，实际工资增长不高，加薪的幅度大部分被通货膨胀抵消了。个别行业如遭疫情重击的餐饮业，已看到复苏迹象，特别是今年下半年情况会进一步改善，餐饮业得和其他行业竞争，加薪留人。”

星展集团经济师谢光威也指出，过去两年受疫情影响的交通、酒店及餐饮业，今年会受惠于边境重开、防疫措施放宽而取得成长，预计加薪幅度会比其他行业高。

不过他提醒，高通胀持续成为关注课题，他预测今年整体通胀率为4.6%，比早前预测的3.8%高，会影响工资增幅。