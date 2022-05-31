王乙康：注意日常饮食多运动 “健康SG”透过预防护理 减轻病患经济和心理负担

明年推出的“健康SG”全国策略概念并不复杂，卫生部长王乙康说，只要从日常饮食和运动着手，就能透过预防护理减轻病患及家庭的经济和心理负担。

卫生部会继续与餐饮业者和食品公司合作，扩大低钠盐、酱料和调味料的种类。饮料制造商也会重新调整配方，降低饮料糖分，并贴上标签方便消费者选择。

王乙康昨晚在君悦酒店为新加坡欧洲商会（EuroCham）推出的《未来医疗保健和健康》白皮书主持推介，并发表主旨演讲。

这份90页的白皮书聚焦医疗保健与创新、健康生活方式，以及可持续健康食品三大方面，旨在鼓励欧洲企业与新加坡的公共和私人领域伙伴合作，推动医疗领域发展和粮食保障。

王乙康说，健康SG（Healthier SG）是一项非常复杂的重大改革，涉及多方合作，但核心概念相当简单。

“若能透过预防护理保持人们的健康，就可以避免让病患、他们的家庭和整个社会承受经济和心理负担。然而，要集中精力和资源推行预防护理是困难的，因为我们总把重点放在紧急的事情上。预防护理虽没那么紧急，却更为重要。”

王乙康：预防护理不必花大钱

他也指出，新加坡在冠病疫情期间取得的成就，为启动“健康SG”提供了动力。经历数波疫潮后，我国如今具备所需的系统和政策来落实这个愿景。

除了拥有可连接所有医疗保健业者的资讯科技系统，以及为冠病居家康复者制定完善的远程医疗程序，医院也能安排病患在社区和家中接受适当护理。

王乙康强调，预防护理须持之以恒，若及早实行，将是容易且负担得起的。

他举例，健康食品不一定是昂贵的“超级食品”或特殊处方饮食。多数人只须改变饮食习惯，减少食物中的油、盐和糖，就可避免患上高血压、心脏疾病和糖尿病等严重慢性疾病。

同样的，运动靠的是纪律和主动性，不一定要花钱请健身教练。王乙康建议，以站代坐、走楼梯、定期跑步或骑脚踏车，以及减少使用电子设备的时间，都是避免长期久坐却不必花钱的方式。

由保健促进局推行的全国健步大挑战（National Steps Challenge）至今有超过70万人参与，相当于本地成年人口的近五分之一。

王乙康说，科技是这项挑战的成功要素，若能把这类加强预防护理的数码应用以及远程医疗数码方案，与全国预防护理的推广工作相结合，我国在促进人口健康方面将取得巨大进展。

卫生部多年来也与企业合作推行各项职场健康项目，但有几项因冠病疫情被迫中断。随着更多雇员返回工作场所，王乙康鼓励企业重启这些项目，打造更健康、更具生产力的劳动队伍。