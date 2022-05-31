黄金樑发现当工程师不是兴趣所在，便决定辞职修读数码艺术和动画艺术的学士学位课程，之后担任一家起步工作室的背景插画师。

黄金樑（35岁）10年前放弃工程师的工作，转而重拾儿时的画画兴趣，结果走上另一条专业道路，为著名日本动漫公司的作品绘制背景画面。

他说：“我向来对一般学业不感兴趣，唯独对画画和艺术有感觉。成长过程中又被洗脑，不认为画画也可以当职业，所以就把这个兴趣搁置一旁。”

他当年跟随朋友在理工学院选修了机械工程系，完成国民服役后当上工程师。一年后，他发现那不是兴趣所在，便决定辞职。过后，他用三年修读数码艺术和动画艺术的学士学位课程。

黄金樑坦言，毕业后曾害怕找不到工作。“因为新加坡的插画市场不大，我刚毕业时也不是出色的画者，加上我是从工程系半路出家的，所以学习曲线很不平坦。”

因此，尽管本身的作品集是以人物设计和3D动画为主，他也愿意尝试更多新领域。当时，一家起步工作室招聘背景插画师，他去应聘，结果被录取了。至今，他已在这个领域六年，背景插画渐渐成了他的强项，还获得日本动漫公司的肯定。

“他们有几次反映说，没预料到新加坡有这样高水准的作品，让我得到很大的满足感，也是我前进的动力。”

黄金樑也通过社交媒体推广背景插画，除了分享自己的作品，也制作小视频教网民如何画花草树木、云朵等。他还把新加坡许多熟悉的景物，以日本动漫的方式呈现，例如宏茂桥地跌轨道旁的步道，还有组屋电梯外的场景等。

他已做好提升的准备，下来希望创建工作室与日本动漫公司接轨，拓展本地市场。