6月1日起禁活鸡出口 本地农场：马国通知甘榜鸡准运狮城

明天（6月1日）是马来西亚政府正式禁止活鸡出口的首日。不过，并非所有的鸡只受到禁令影响。

价位较高的甘榜鸡和有机鸡，不受马国活鸡出口禁令影响，明早料可如常通关进入本地，但由于这类鸡只的饲养天数比一般活鸡多一倍以上，无法在短时间内增加产量。

本地农场亚齐纳（Aqina）的发言人洪先生告诉《新明日报》，农场主要经营两种鸡只生意，一种是有机甘榜鸡，另一种则是吃黄梨长大的一般活鸡。日前，他出席了马来西亚当局举行的线上说明会，对方正式告知甘榜鸡和有机鸡都可以出口，一般活鸡则不行。

禁活鸡出口的原因是当地的大众市场需求仍以活鸡为主，必须确保内需供应充足与价格稳定，但特殊鸡只不需要被禁止。

发言人说，农场六成的进口属于一般活鸡，而剩下的四成则是有机甘榜鸡。由于公司的甘榜鸡需要饲养超过70天，因此无法在短时间内增加货源。

卓泰山农场的“安心鸡”是先从法国公司进口种鸡，然后在马来西亚养殖，属于有机鸡只，本地多家米其林餐厅皆使用这类鸡。项目经理卓康伟告诉《商业时报》，公司每天进口3000只鸡，而近来的确有更多潜在订单，但他们来不及应付上涨的需求。根据资料，“安心鸡”的养殖期约90天。

明早可否通关 还是未知数

甘榜鸡和有机鸡只可以出口，只有一般活鸡限制出口的事宜，并非众人皆知，明早这些鸡只是否到了马来西亚关卡能顺利通关还是未知数。

洪先生说，在早前的线上会议，有关当局已明确表示这两种鸡可以出口，他相信明早的货应能如常送到我国。

《新明日报》今天中午已向马国农业部查询详情，包括关卡人员是否知晓此特例。

900克卖11.40元 职总甘榜鸡已售罄

职总平价超市今早的网站资料显示，一包900克的新鲜甘榜鸡售价11.40元，相等于1公斤约12.60元，但已售罄。

其他品牌的甘榜鸡胸肉块，300克最便宜售价8.50元，相等于1公斤超过29元。

消协“省钱之友”手机应用则显示，马国进口的巴刹甘榜鸡900克售价8.35元，相等于每公斤约9.30元。

至于有机鲜鸡，根据职总平价超市网站，300克的鸡翅售价8.10元，鸡腿则为8.80元，同样均已售罄。

普通鲜鸡的售价一般比甘榜鸡和有机鸡肉便宜。

或争取引进鸡只部位

在马国经营养鸡场的新加坡其祥食品集团业务发展主任沈宝源透露，已经让宰鸡场加班，24小时运作提高产量，每天进口的鸡只比平时多了三四成。由于时间与人力终究有限，公司最多也只能尽力至此。

一部分的鸡只将被冷冻起来，可以持续售卖至一两周后。到时如果禁令仍然持续，公司收入或锐减九成以上。

沈宝源也说，下来可能可以争取到鸡只的一些部位进口到我国市场，届时希望客户能调整做法，虽然买不到全鸡，但仍可接受购买不同部位的鸡肉。

不过，究竟是哪些鸡只部位可提供，业者也无法确定，只能看情况决定。

仍有民众赶在禁令生效前囤鸡

仍有民众赶在马国出口令生效前囤鸡，但巴刹鸡肉贩指已远不及上周疯狂。

《新明日报》记者今早（5月31日）走访宏茂桥10道大牌527巴刹，发现鸡肉摊贩前的人潮和平日差别不大。受访摊贩说，仍有三三两两的顾客因担心下月起难买到新鲜鸡而提前购买来储存，但比起消息刚公布时情况已平静许多。

鸡肉摊老板娘符爱崢（60岁）告诉《新明日报》，随着本地媒体多日来的报道，已经有很多民众知道本地的鸡肉供应充足，因此慌张抢购的情况已不如上周。

她也指出，今天仍有最后一批从马国出口到我国的鲜鸡，因此想在巴刹买马国鲜鸡的公众明天还有机会。

公众：没鸡就改吃猪和鱼

受访公众说，要吃多少才买多少，或暂时改吃其他肉类。

詹太太（57岁，家庭主妇）今早到巴刹只买了一只鸡，她坦承上周刚听闻消息时确实有些紧张，担心不是买不到就是价格将上涨。她后来又想到，就算没鸡那就暂时吃别的好了，还有猪肉和鱼等。

“买太多肉类，很占冰箱空间，吃不完放太久也不新鲜。”

林女士（63岁，退休者）则说，她可能会与丈夫少吃肉，多吃蔬菜。

“我们是想吃多少才买多少，肉难买那我们就少吃肉，多吃蔬菜。我们年纪不小了，吃清淡一点好。”