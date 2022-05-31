涉连环车祸 酒测前讨水喝被拒 司机袭警

男子涉酒驾，酒测前拒配合调查，甚至动手打交警，最终被上铐逮捕。

这起事件发生在昨晚（5月30日）8时06分左右，地点是小印度一带的三龙路往赛阿威路的路口。

热心读者郭先生（52岁，摄影师）告诉《新明日报》记者，昨晚10时许在附近用餐，看见有包括警员多达13人，围着一名40多岁男子，还将对方上铐。

“男子走起路来摇摇晃晃，像是酒驾。他被上铐逮捕后，警方仔细搜他的车，再将他带上警车。”

记者抵达事发地点时，两名交警仍在现场进行调查。涉事的轿车是一辆白色的Mini Cooper，车头左侧明显损毁，车灯破裂。这辆车之后被拖车拖走。

在附近食肆工作的莎娜（38岁）表示，轿车司机与其他车辆发生碰撞后下车查看，还和被撞的人交涉。不过，交警事后赶到，司机酒测前拒绝配合，还对交警动粗。

“司机当时想要喝水，但被交警警告。他之后对交警动粗。”

涉案的轿车左侧明显损毁，之后便被拖走。（徐颖荃 摄影）

警：对暴力行为采零容忍态度

警方受询时证实接获通报，指车祸涉及两辆轿车以及一辆罗厘。发言人表示，交警抵达时，根据评估，发现其中一名41岁男司机散发浓烈的酒味。男子甚至还袭击前来调查的交警，随后被公众制伏。

男子最终因酒驾以及伤害与妨碍公务人员执法下被逮捕，在意识清醒下被送往陈笃生医院。涉事交警受轻伤，但拒绝送医。

警方表示，对类似妨碍警员或公职人员执行任务时的暴力行为采取零容忍态度。警方将毫不犹豫对公然无视法律的人士采取严厉行为。