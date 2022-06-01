被裁三年找不到全职工作 上完培训课一个月内就业

被裁退后打了三年的合约工，但在技能提升课程的帮助下，他不但成功转换事业跑道，还进入极具潜力的领域，成为著名科技企业的网络保安分析师。

被裁员后面试屡屡失败，曾顺强靠自己的努力和培训课程的指引，终于跨越鸿沟，找到新工作。（图/新报业媒体）

曾顺强（45岁）过去从事教育游戏与课程的内容策划，他在这行有超过10年的经验，但是在2017年11月被裁退后，尽管有不少面试机会，却一直无法找到工作。加上冠病疫情的爆发，他送出去的求职信再也没有回音。

被裁后的三年多来，他靠合约短期工维持生计，当过客户服务人员，也曾在超级市场打工，薪水不高，也没有事业前景。

“当时我内心非常纠结、迷茫，不知应重新开始，还是另寻出路。”曾顺强说。“反复思考后，我想到老本行僧多粥少，薪水展望不理想，干脆过渡到前景良好的新领域。”

他想转到新科技领域发展，然而，缺乏深层技能和资历的他，却处处碰壁。“理想的工作可望而不可及，想改变现状又不知所措，虽然我嘴边一直说‘不要紧，再接再厉’，心里却非常难受。”

曾顺强领悟到自己应该先弥补技能缺口。他开始搜寻合适的课程，想掌握科技领域的新技能和知识，以便整装待发。

业界人士担任讲师 课程注重实际应用

当时，技能创前程推出“新心相连”中途转业人士见习计划—企业培训”（SGUnited Mid-Career Pathways Programme - Company Training），他借助计划，在去年三月参加科技企业IBM所主办的“我有干劲”（i.am-vitalize）培训课程，开始接受为期六个月的培训，过渡新领域的计划有了眉目。

曾顺强说，他在去年九月完成课程，在10月间就发出大约五封求职信，其中一个很快就有了回音。在两轮的面试后，他在10月尾正式成为IBM保安营运中心的网络保安分析师。

虽然他没有网络安全方面的工作经验，但是他发现他在培训课程中所掌握的新技能，包括资讯科技、网络系统、操作平台系统、云端技术、网络保安知识，让他能够从容应对雇主的测试，针对面试官提出的虚拟状况提出解决方案，顺利过了两轮面试。

曾顺强说：“虽然我过去的工作包括利用电脑软件设计一些教育内容，却没有网络和操作系统的晋阶知识，因此上培训课程并不容易，很多崭新的知识要学。”

他上的技能培训课程是全职的，也有考试、专业作业和虚拟实验室项目。

“我参与课程前已经有了迎战的心理准备，幸亏讲师都是经验丰富的业界人士，班上的同学也互相分享背景知识和资料，遇到不懂的地方我也积极寻找答案。”

“此外，课程也注重实际应用，例如，制作能链接云端服务的手机程序，以Hyperledger Fabric（超级账本）区块链软件完成区块链课业项目。这些对我过后的求职和面试，有很大的帮助。”

转行网络安全分析师 在新领域持续进修

转业路上该向左走还是向右走？技能创前程职业转换计划可帮助你找到新方向。（图/新报业媒体）

如今身为网络安全分析师，曾顺强负责企业客户的网络保安，工作范畴包括防范、消除恶意程序的威胁、收集最新的网络风险情报等等。因此他必须熟悉各种网络的入侵方式和应对方案。

新工作只是起步，作为新领域里的新人，曾顺强要不断进修、上课，考取不同的认证。

“其实，转换跑道并不像许多人想象的可怕。雇主对中途转业者有实际的期望和目标，因此会给予我很大的支持和指导。有很多比我年轻的同事也在帮助我，他们有资历和丰富的工作经验，依然不断进修学习，激励我向他们看齐。”

从被裁到过界新领域，曾顺强说，政府转业计划和津贴给他很大的帮助。

培训转业五大心得

被问及从裁员到成功转行的过程和经验，曾顺强分享个人心得：

1. 用转业计划津贴，减轻学费负担

“我就是参加了中途转业人士见习计划，通过培训课程才转到新行业。课程的津贴相当高，六个月的学费才500元，我还能利用技能创前程培训补助来扣除，无需付任何现金。”

他说，科技课程一般上不便宜，很多高达五位数，所以津贴的帮助真的很大。

2. 听职业导师分析市场趋势、职缺和所需技能

曾顺强很高兴见到四月推出的“技能创前程职业转换计划”会提供培训前后的咨询。“我在找工作的阶段，发现各种课程的资讯海量，需要花很多时间比较和消化。如果能有就业援助和职业指导，了解市场趋势和所需的技能，就能挑选适合的课程，事半功倍。”

他透露，培训课程也协助参与者网罗合适的招聘公司名单，让他们了解有哪些空缺，要求是什么。“这真的帮了大忙，我们求职时就能避免海底捞针，目标更明确。”

3. 参与试课了解新行业，是否符合自身能力

曾顺强发现一些培训课程有试课（trial lesson）。“不妨利用这些试课了解新技能的范畴和程度，看看技能缺口是否难以驾驭，毕竟自己最清楚自己的学习能力。”

此外，了解新工作的需求也能看看是否符合自己的能力，避免在投资培训后才出现“入错行”的遗憾。

4. 害怕失败会停滞不前，坚持到底才能重新出发

“我在考取一个认证课程时曾经两度中途放弃，但过后我发现不应该害怕失败，要从中吸取教训，应用在往后的课程中，也不要因为害怕失败而止步不前。”

事实证明，坚持到底的他果然找到了重新出发和就业的机会。

5. 和家人一起策划未来，转业路上不彷徨孤独

“转行充满未知数，我的妻子也和我一样感到不安。庆幸的是，我们放下了情绪，一步步策划，包括做好日常经济上的安排，改变一些生活习惯，把眼光设定在更长远的目标上。”

“有了家人的支持，加上转业培训计划和津贴的辅助、坚定的信念，转业的过渡时期就不那么彷徨孤独，也有了方向。”

培训前后可获得支援 为转换跑道加速

冠病疫情让经济出现变数，一些工作性质已经出现变动，有的也面临淘汰的命运。要在新变数中转行，顺变求新，其实并非许多人想象中那么可怕。

今年四月间推出的“技能创前程职业转换计划”（SkillsFuture Career Transition Programme，简称SCTP），就是要协助中途转业人士掌握新领域所需的技能，协助他们在转换事业跑道时能缓解彷徨无助的困境，加速转行的脚步。

SCTP如何帮助你转换事业跑道？

培训再就业

你可以先通过培训再就业（train-and-place），在进入新领域或新工作前，先接受相关培训。培训课程由高等学府以及指定的私人培训机构开办。

灵活的培训时间

培训课程有全职的，也有部分时间课程，时间安排更灵活。

根据学习能力上课

培训课程从三个月到12个月不等，有小单元性质，也有为期一年的学习课程，你能根据自己的学习进度，选择合适的课程。

课程选择多

SCTP的培训课程已逐步推出，许多培训课程能协助转业人士进入前景良好和发展机会多的新领域，包括人工智能、网络安全。预计到了2025年，课程将多达200个。

学费津贴高

课程学费津贴从70％到95％不等，视参与者的符合条件而定。学员也能动用额外的技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）（中途转业援助）来补助课程费用。

转业前后有支援

计划下，你在培训前后都能通过专人的免费咨询服务，更了解自己的技能和培训内容，选择更适合的课程。

新职业指导

在完成培训后，技能创前程职业转换计划也协助你寻找适合的新工作，提供就业援助和职业指导。

欲知更多技能创前程职业转换计划的详情，请上网: skillsfuture.gov.sg/sctp

【本文由SkillsFuture及SGUnited Jobs & Skills呈献】