语音导航应用为视障者 在兀兰交通中心指路

自上月开始，视障者在兀兰综合交通中心可使用名为NaviLens的手机应用，前往候车棚和其他设施。应用设有实时语音导航功能，通知用户下个转弯点的距离。

视障者如今只要手持智能手机，就能通过语音导航在兀兰综合交通中心找到想乘搭的巴士候车棚。

自5月开始，视障者在兀兰综合交通中心可使用名为NaviLens的手机应用，将镜头朝向前方，应用会自动扫描距离12公尺内的彩色标识，告知用户附近候车棚（berth）和其他设施的位置。

选择目的地后，应用会按照地面上的导盲砖进行语音导航，并在分岔路口提醒用户，以及通知用户下一个标识的距离。这款应用的反应时间仅0.03秒，也无须特别镜头聚焦，可为用户提供即时资讯。

去年刚启用的兀兰综合交通中心由SMRT管理，是亚洲首个使用NaviLens的公共交通业者。SMRT今年内会在武吉班让和蔡厝港巴士转换站提供这项服务。

这款在西班牙设计的应用已在穆尔西亚、巴塞罗那，以及美国纽约的部分公共交通使用。

SMRT巴士系统整合与支持部门经理吴兹锐说，视障者到巴士转换站时通常会求助转换站职员，带他们到想去的候车棚。“有了这个应用，视障者只需要一点引导，就能独立前往想去的地方，公共交通设施因此更有包容性。”

NaviLens应用去年在兀兰综合交通中心B9至B12候车棚试行，SMRT邀请新加坡视障人士协会和新加坡导盲犬协会使用，并根据他们的建议改善应用。

应用新添的功能包括实时通报下个转弯点的距离，并在目的地设标识，让用户知道已抵达。

应用有助视障者独自搭公交

新加坡视障人士协会可雇与受雇及推广部主任张国斌是试行计划的参与者之一。他患有先天色素性视网膜炎，出门得用手杖。对他来说，要辨认候车棚的标识再阅读上面的内容，都得花上几分钟。“我习惯用科技读标识，因此操作NaviLens得心应手。若在不熟悉的巴士转换站，这会带来很大的帮助。”

张国斌指出，对很多视障者来说，独自乘搭公共交通会遇到不少挑战，例如导盲砖无法指明地铁行驶的方向，或者多辆巴士一起来时，难以辨认该上哪一辆，因此需要更多具包容性设施辅助，方便视障者出行。

针对不熟悉科技的视障者，张国斌说，协会目前提供基本智能手机课程，未来也有可能针对NaviLens应用提供简单指导。