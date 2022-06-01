抢劫按摩院划伤两女郎 男子判监打鞭

男子召按摩女提供性服务，称被按摩院老板索400元后却没见到人，于是伙同两男友人上门讨公道，大闹期间亮出美工刀，抢了手机又划伤两名按摩女，昨被判入狱9年10个月鞭6下。

《新明日报》早前报道，2019年9月23日，宏茂桥10道第532座组屋的按摩院遭三名男子抢劫，他们分别是郑国里（48岁，兼职司机）、杨树兴（39岁，清洁工）和林贵发（52岁，清洁工）。被告郑国里共面对11项包括掠夺、吸毒、拥毒、偷窃及刑事恐吓等罪名。他早前承认其中5项，余项交由法官下判时考虑。

案情显示，杨树兴在案发前一日透过手机应用程序结识一名按摩女，对方推销按摩院配套，称两小时只需100元，被告郑国里得知后，当晚向按摩女预约了按摩和性服务。

两人见面前，一名自称是按摩院老板的“龙哥”突然联络被告并要求先付费，被告交了100元后，又被索要300元，待完成转账后，直到约定时间仍迟迟不见按摩女赴约，他才惊觉受骗。

被告不甘心，叫来杨树兴和林贵发一起到按摩院找“龙哥”追讨400元，当时店内的三名按摩女皆表示不认识“龙哥”。这时，被告看到其中一人删除简讯，怀疑对方隐瞒实情，于是与三人争执起来，随后就叫杨树兴从车上取来美工刀。

期间，被告见按摩女将两台手机放在床上，于是占为己有。

被告从同伙手里拿到美工刀后，威胁按摩女拨电给“龙哥”，否则就会对她们不利。过程中，被告与两名按摩女发生肢体冲突，不仅抢走了两人的手机，还划伤她们，最后拿着4台总值2710元的手机离开按摩院。失窃手机事后已被追回。

林贵发事后获无罪释放，杨树兴则在2020年被判坐牢四个月又一周。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年6月1日的《新明日报》。