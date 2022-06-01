通胀时代，50元能买什么？

全球食品供应链过去几个月持续受干扰，加上通货膨胀等问题导致物价居高不下，本地民众日常餐桌上的食品价格也跟着水涨船高。

作为餐桌上必不可少的蛋白质，近日首当其冲的是鸡肉。马来西亚为应付当地鸡肉供应短缺问题，将从后天起暂停每月出口360万只活鸡。《联合早报》记者上星期天走访湿巴刹发现，除了鸡肉价格飙涨，大部分肉类如牛肉、羊肉和鱼虾的售价也比上个月高出一到两成，只有猪肉和鸭肉价格保持平稳。

尽管如此，鸡肉和猪肉摊前的人潮依然络绎不绝，当中不少顾客是乐龄人士。

物价飞涨，你是否发觉钱变“小”了？我们根据新加坡统计局的每月平均零售价格数据，比较10年前、疫情前（2019年），以及2022年4月的常见食材和食品价格，看看一张50元的“购买力”，发生了什么变化。

（图／张进培、符佳乐）

受访的六名公众都表示，即使鸡肉持续涨价，价格涨幅仍在他们可负担的范围内，因此还是愿意掏钱购买，尤其是有年长者和孩童的家庭。

爱孙心切的曾秀珠（67岁）昨天买了10个鸡腿，要为孙子下厨，惊觉鸡腿售价已从每个2元5角涨至3元。她无奈笑说：“贵也没办法，孙子喜欢吃，我们大人吃菜就好。”

郑贵茂（69岁）也说，家人习惯吃鸡肉，若鲜鸡供应短缺，他会考虑买巴西进口的冰冻鸡肉，不会改吃别的肉类。“即使涨价，肉还是要吃，生活还是照样过。对我来说，涨这几块钱不是太大的问题。”

一些摊贩吸纳成本上涨

由于运输油费和人工成本增加，不少肉类供应商不得不抬高价钱。

不过，也有摊贩宁可自己承担成本上涨，也不转嫁给顾客。

在淡滨尼圆巴刹售卖海鲜的郭义香（60岁）透露，从马来西亚和印度尼西亚进口的鱼虾供应价涨幅很大，但她计算后觉得仍有能力吸纳成本，因此决定不起价，以免流失顾客。

淡滨尼圆巴刹猪肉摊贩黄阿贤（62岁）售卖的新鲜猪肉从印尼进口，由于运输油费和人工成本增加，供应商不得不抬高价钱，但他过去几年都坚持不起价，瘦猪肉和三层肉的价格依然维持在每公斤17元至18元。

“现在市场行情也不是很好，我们能赚一点是一点。”

在全球供需失衡的大环境下，新加坡作为进口食品的消费国，难免受到冲击。李显龙总理上周结束日本访问行程后说，我国这些年来一直在建立库存作为缓冲，推进食品来源多元化，确保任何单一来源中断，都不会过度影响我国。

冰冻猪肉及鱼虾价格下来料保持稳定

新加坡肉商联合会主席郭志强指出，受货币兑换率和运费增加的影响，每月的肉类进口价起伏不定，很难控制。从巴西和欧洲等地进口的冰冻猪肉，供应量和价格仍保持稳定，预料下来不会上涨，但从美国和泰国进口的冰冻鸭肉有可能涨价。

新加坡鱼商总会主席洪维恩解释，过去几周的鱼虾价格上涨一到两成，主要是因为运输油费上涨，加上天气炎热导致海水升温，渔获减少。

“鱼虾价格的涨跌受季节性因素影响，供应量越少，价格就越高。接下来没什么节庆，价格应该相当稳定。”

由于运输油费上涨，加上天气炎热导致海水升温，过去几周的鱼虾价格上涨一到两成。

至于肉类价格上涨是否会影响本地民众的生活品质，联昌私人银行经济师宋生文认为，目前看来，大部分民众还能适应和接受。“一些人可能有足够的可支配收入，一些则通过精打细算来缩减开支。”

但他提醒，低收入家庭的食品类支出比例较高，难免会承受更大压力，政府可能须要出台更多援助措施，协助低收入阶层减轻生活负担。