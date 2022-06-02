旅游局：本地MICE行业 料两三年内全面复苏

世界多地转向与冠病共存，商业活动逐渐蓬勃起来，新加坡的会议、会展与奖励旅游行业预计两三年内全面复苏。

今年下半年，至少66个国际活动确定在我国举行，包括通常在香港举办的亚太区美容展（Cosmoprof + Cosmopack Asia）和珠宝首饰展览会（Jewellery & Gem WORLD）等。

我国也赢得第110届狮子会国际年会主办权，这场年会将在2028年举行，预计吸引约2万名海外出席者，带来超过5000万元的旅游收益。

新加坡旅游局昨天（6月1日）发文告说，随着我国向疫苗接种者开放，取消隔离和检测要求，已有迹象显示本地会议、会展与奖励旅游（简称MICE）行业渐渐回弹。

单在今年1月至3月，我国举办的活动和出席者人数已超过去年全年的75％。

新加坡去年举办了超过200场活动，吸引约4万9000名访客出席。而今年首三个月，我国已举办超过150场活动，与会者超过3万7000人。

旅游局展览及会议署执行署长许文威博士受访时说，旅游局预计本地MICE行业会在两三年内全面复苏。这个预估是根据多方面因素，包括国际航空运输协会预计航空乘客量会在2024年恢复、中国日后将对外开放、活动主办方和与会者对业务增长的信心，以及我国下来丰富的活动排期。

许文威透露，活动主办方的场地勘察有增加趋势，这些迹象都显示市场对MICE活动的需求。“我们预计活动场地和酒店签署的合约会越来越多，之前在新加坡举办的国际活动也将重返。”

为把握机遇，旅游局推出提升版的奖励计划“惠聚狮城”2.0（INSPIRE Global 2.0），将商团可免费参加的独特体验从原有的54个增至近80个。

这些独特体验横跨餐饮、景点、主题导览和团队建设活动。旅游局也为购物爱好者，尤其是来自大中华区、大洋洲、南亚和东南亚团体增添新购物项。例如，商团成员到齐聚本地时尚品牌的“设计·乌节”（Design Orchard）购物时，可体验私人导购服务，甚至有机会与设计师交流等。

问及MICE行业复苏步伐为何比航空和旅游业慢，新加坡会展组织者和供应商协会（SACEOS）主席艾尔兰说，边境重开只是几个月前的事，而且MICE活动需要几个月的时间筹备，因此，今年第一和第二季的初步复苏步伐会比航空旅游慢。

但他指出，边境重开后，客户预定和活动排期较强劲，MICE行业因而处在良好的位置在明后年之间恢复。“今年第三和第四季的客户需求和预订显著回升。”