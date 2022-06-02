我国设中心研究可提升数码信任科技

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，科技发展的同时，会有新风险不断出现，除了建立可靠的基础设施，我国也必须投资研发可提升信任度的科技，才能跟上或走在科技发展的前端。数码信任指的是用户对科技产品和服务以及背后团队和技术的信任。

消费者使用创新科技服务和产品时，或许会担心数据泄露等涉及安全和隐私的问题，我国设立新中心，研究可提升数码信任的科技，包括能用来评估系统可信度的方案，让消费者和企业能更安心采用。

数码信任中心（Digital Trust Centre）将设在南洋理工大学校园内。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天（6月1日）为新加坡亚洲科技会展人工智能会议开幕时说，科技发展的同时，会有新风险不断出现，除了建立可靠的基础设施，我国也必须投资研发可提升信任度的科技，才能跟上或走在科技发展的前端。

她以人工智能为例，指人工智能系统须依赖数据才能运行，但一些用户会关心这些系统如何收集、管理和使用他们的个人数据。

“要提升用户对这项科技的信任，除了加强治理能力，也必须确保数据系统同样值得信赖。”

数码信任指的是用户对科技产品和服务以及背后团队和技术的信任。要取得用户信任，就必须向他们展示相关产品和服务是否够安全、可靠和公平，以及遵守道德标准。

一些可提升信任的科技包括能够保护数据隐私、追踪交易或协助开发者建立公平及有依据的系统。杨莉明说，这些都对维护我国数码系统的信任度至关重要。

资讯通信媒体发展局和国立研究基金会将拨出5000万元资助新中心。中心会与其他本地大学和研究机构共同研究可提升数码信任的科技，以及如何将研究成果转化成市场可采用的方案。

中心会集中研究的科技包括如何以可靠的方式计算和共享数据、数码身份，以及能够评估系统是否公平可信的演算法。除了本地伙伴，中心也会与公共和私人领域的国际伙伴展开合作。

根据资媒局文告，中心也会提供沙盒环境，让企业试用这些科技，以及为100人提供数码信任方面的培训。

杨莉明在发言时也提及国际合作的重要。她说，我国加入国际社会，积极推动科技向善，以及人工智能的使用，包括通过联合国、经济合作与发展组织（OECD）和人工智能全球合作组织等多边平台交换经验和想法、推动安全负责的人工智能发展，以及就监管框架达成协议，促进能力和科技的流动。“这对想要在人工智能和数码化愿景取得成功的国家至关重要。”

与蒙特利尔人工智能国际专业中心合作研究隐私增强科技

资媒局和蒙特利尔人工智能国际专业中心也在昨天的活动上签署谅解备忘录，双方将共同研究如何借助隐私增强科技，解决敏感数据隐私和合规问题。资媒局说，这是全球少数研究这项创新科技的跨境合作项目，研究成果可用来转化成可供业界采用的实际方案，对日后制定国际标准也会有帮助。

南大协理副校长（战略与伙伴合作）林国恩教授说，有了隐私增强科技等创新科技，业界就能从数据中获取巨大价值，同时能消除企业和消费者对数据隐私的疑虑，取得他们的信任。

他举例指出，金融科技公司能以保密的方式交换数据，降低金融风险，同时保护客户数据的隐私。

林国恩将担任新中心的执行主任。他说，中心会致力于研究可提升数码信任的前沿科技，推动企业试行采纳，以及发展这个领域的科研能力。