马国禁出口活鸡首日 本地超市巴刹鸡肉供应仍充足价格稳定

超市与巴刹昨天没有出现抢购鸡肉的人潮，有受访摊贩考虑转卖冰冻鸡，也有的将暂时休息直到马国解除出口禁令。

由于进口商已在马来西亚暂停活鸡出口前加紧进货，昨天（6月1日）禁令生效后，本地消费者仍可在超市和巴刹买到冷冻鸡和鲜鸡，不过有鸡肉摊贩透露，一旦供应商无法供货，会选择休息直到马国禁令解除。多数消费者和食客都说能接受冰冻鸡作为替代选择。

记者昨早走访义顺和宏茂桥一带数家超市和巴刹，发现超市鸡肉供应充足，价格稳定，没有出现抢购人潮。职总平价发言人回应询问时指出，超市昨天仍有冷冻鸡供应，但数量有限。除了马国货源，职总平价也从泰国和巴西进口鸡只，他们会与供应商和政府机构合作，以增加供应，同时寻找更多替代货源。“职总平价会继续确保顾客能以实惠的价格，获得稳定的必需品供应，我们鼓励顾客只购买所需的鸡只。”

在义顺4道第848座组屋店铺售卖鲜鸡的摊贩黄爱玲（58岁）说，所卖的鸡是前天禁令生效前宰杀的，供应不受影响。在德义巴刹与熟食中心售卖清真鸡只的诺曼菲尔道斯（Norman Firdaus, 33岁）透露考虑转卖冰冻鸡，不过担心邻里顾客无法接受，并指因需求增加，冰冻鸡也涨价。他的Amina鸡摊上周和供应商拿货时已起价三次，每次涨五角钱，他被迫调高一点售价，由顾客分担涨幅。

另一家王先生鸡摊准备暂时停业，摊主王振宝（64岁）打算出国度假。他说：“我们的招牌是鲜鸡，不会考虑卖冰冻鸡。养鸡大概花30天，所以如果马国从5月底开始养鸡，我认为到6月底，活鸡就可恢复出口到新加坡。”

庙弯巴刹唯一的生鲜鸡肉摊负责人黄桂花（65岁）透露，昨早有卖剩一些鸡肉，今天会继续开档，但明天起就会暂时停业。由于鲜鸡之前已调整价格，她没再进一步涨价。目前市场上整只肉鸡和甘榜鸡介于八元至16元，视重量而定。

甘榜鸡有机鸡也禁出口

另一方面，新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就向《联合早报》证实，马国活鸡禁出口令涵盖所有肉鸡、甘榜鸡和有机鸡。他说，短期内没活鸡供应，迟些冰冻鸡价格也可能上涨。

本地业者亚齐纳（Aqina）农场的发言人洪先生说，原以为在马来西亚的自家农场饲养的有机甘榜鸡仍可进口，但最新情况是完全禁止出口。

作为应对措施，亚齐纳已寻找其他替代来源，包括与泰国供应商洽谈进口鸡只，但确实数量和日期尚未定案。发言人说，农场六成的进口属于一般活鸡，剩下的四成是有机甘榜鸡。亚齐纳在柔佛有自家的农场，提供价格较高的有机鸡给精品超市和米其林餐馆。

此外，鸡饭业者也暂时不受影响，义顺中一路第925座组屋楼下的义顺925鸡饭照常营业，记者午餐时间走访时，员工正忙于招待食客，未见排队人龙。位于宏茂桥一道第338座组屋底层咖啡店的成美食摊位经理许长河（57岁）说，供应商继续提供鲜鸡，但之后会给冰冻鸡，他们会根据来货价格决定食物价格。

瑞益烧腊创办人之一陈天成（54岁）说，没鲜鸡供应，生意肯定受影响，马国禁令消息一出，他马上和供应商要求额外五六千只鸡，但最终只拿到2000只，目前已送往工厂冰冻，但他预计撑不到一个月。陈天成除了经营门市生意，也批发烧鸡给酒店供宴会使用。他透露，一旦存货用完，会考虑使用产自巴西的冰冻鸡。