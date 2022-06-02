疫情期间被迫离开工作岗位，张传霖转当拭子检测员。后来在劳发局职业导师的协助下，他在上月顺利受聘，结束16个月求职历程。

对42岁的海事保险从业员张传霖来说，结束长达16个月的求职历程，重回自己熟悉的海事业，让他彻底松了一口气。

张传霖在海事业工作16年，曾是船长，也负责岸上管理职务。不过，他服务的公司在冠病疫情期间决定缩小规模，迫使他在2021年2月离开岗位，在那个极为艰难的时期开始寻找新工作。

为了养家糊口，张传霖到冠病检测中心当拭子检测员，为抗疫工作出一分力。“这段经历让我大开眼界。起初我真的很害怕会接触病毒，并把它带回家感染家人。不过，后来我和许多前线人员成为了好友，也坚信必须让每个人都安全度过这段时期。”

由于具备丰富经验，也持有海事与船运证书，张传霖原本想继续在海事业寻找类似的工作，但他寻寻觅觅好长一段时间都无法如愿。

2021年8月，张传霖在淡滨尼圆巴刹看到劳动力发展局的流动职业联系站，决定上前求助。由于海事领域的工作机会暂时非常有限，高级职业导师阿尔菲（Alfee）建议张传霖放眼其他行业，比如物流运作管理等岗位。

张传霖说：“阿尔菲建议我在求职中强调自己可迁移的技能，如良好的沟通技巧、人事管理经验及应对突发事件的能力等，扩大我求职的范围。”

阿尔菲也鼓励张传霖利用MyCareersFuture和Careers@Gov等求职门户网站，查找相关工作。为了让简历得到更多关注和面试的机会，阿尔菲也向张传霖传授一些简历写作技巧，还陪他练习面试。张传霖最终在上月找到了一份海事保险业的工作。

“结束长达16个月的求职历程，回返这个熟悉的领域，让我彻底松了一口气！这段经历让我更坚强，也更有决心和动力竭尽所能做好这份新的工作。”