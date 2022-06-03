银行11月前须落实五新防诈措施

除了下调默认转款上限至5000元，五项新措施还包括银行得提供自助“紧急叫停”服务，让客户可以在怀疑自己户头遭盗用时，可马上冻结户头，避免进一步损失。

一旦怀疑银行户头遭盗用，客户可启动自助“紧急叫停”服务冻结户头，避免遭受进一步的损失。新加坡金融管理局联合新加坡银行公会宣布五项新措施，以进一步防范网络银行诈骗案，这些新措施将在10月31日前逐步落实。

七银行将组反欺诈常务委员会

金管局和银行公会昨天（6月2日）在联合声明中宣布的五项新措施，与1月宣布的七项措施相辅相成，进一步加强网银安全。

本地七家银行将组成反欺诈常务委员会，直接向银行公会汇报，推动业内反诈努力、采取措施保障客户、加强公众对网银安全的信心。委员会的反诈工作分为五大块，即公众教育、信息验证、欺诈监测系统、客户服务及追回款项，以及公平承担损失。委员会也将与各大银行定期审查及加强反诈措施，以应对层出不穷的诈骗手法。

当局强调，客户也须尽责防范骗案，及时了解新兴骗案、及时查看银行推送的通知，并不将个人资料泄露给他人。

华侨银行集团金融犯罪合规部门反欺诈主管蔡武朴受访时说，华侨银行目前的默认交易上限为5000元，并已为客户引进了自助“紧急叫停”服务。从2月16日起，一旦客户怀疑户头遭盗用，可迅速冻结户头。银行也派职员到警察部队属下的反诈中心，协助加速冻结资金和追回骗款的速度。此外，银行通过社交媒体、电邮、短信等多个渠道普及防诈信息，并开展宣传活动等，配合当局的新措施。

大华银行欺诈综合管理调查部主管苏春福受访时说，大华银行已经落实部分措施，未来也将与当局密切合作，不断评估和更新防诈措施，打击不断变化的诈骗活动。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授说，防诈是网银须正视的问题，建立民众对网银的信心至关重要，因此实施新措施是关键且及时的。他认为，户头有重大更动时要求客户再确认，在防止诈骗分子突破网银防线方面最有效。

国大客座教授、新加坡李白金融学院院长白士泮受访时说，防范骗局，银行与客户须各司其职，在客户确保不向他人透露个人资料的基础上，银行也应为确保网银安全承担更多的责任。因为只有建立起“数码信任”，让客户对网银有信心和信任，新加坡才能向智慧国迈进。

他强调，成立反欺诈委员会，着重公众教育才能防患于未然。针对委员会将讨论的公平承担损失部分，他建议除了银行代表，应考虑纳入可代表客户、反馈客户意见的权威人士。

企业治理专家、国大商学院教授麦润田则认为，新措施总体看来正面且平衡，但当局也应探讨这是否可帮助到一些易受骗的乐龄人士，考虑现有的公众教育能如何更好地帮助他们。