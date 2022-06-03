从事行政工作多年的李美云再次拿起书包，进入新跃社科大学修读人力资源管理学士课程。刚开始时，她总觉得在沟通与学习方式上和年轻同学有点格格不入，但之后学会调整，更有效地和同学交流，也从年轻同学那里学到如何使用科技和有关作业演示技巧等。

当年为了早些赚钱帮补家里，她念完初级学院便选择踏入社会，放弃了大学学额。不过，她不忘初心，多年后自我突破，终于圆了大学梦。

从事行政工作多年的李美云（51岁）六年前进入了新跃社科大学，修读人力资源管理学士课程，半工半读四年后考获学位。

她说：“想念书不是为了升职或加薪，就是想实现年轻时的愿望。学习也是一种乐趣，做到了，对自己感到非常满意。”

李美云当年原本想到新加坡国立大学念文学，也被大学录取了，可是家中兄弟姐妹多，家境又不富裕，她心想可以念到高中已是不错，因此决定去工作，帮家里减轻负担。

到了女儿准备上大学时，李美云也萌生了圆梦的念头。当时，她任职的新加坡理工大学也很支持和鼓励员工进修。

“每年在大学看到一批批学生毕业，我想自己不应浪费时间，而应该去完成梦想。社会改变得太大太快了，多学一些对自己也有好处。而且，学习不分年龄，我告诉自己说一定可以的。”

大学里的同学一般都20来岁，所以李美云起初总觉得在沟通与学习方式上有点格格不入。经女儿的“指点”后，她学会调整步伐，更有效地和同学交流，如看懂了年轻人爱用的缩写，从年轻同学那里学到其他知识，如使用科技工具和有关作业演示的技巧。

李美云说，学习是自我充实的过程，不必给自己太大的压力。积极学习的同时，这名上班族也挑战自己走出舒适区，接触不同领域的知识和经验。

不久前，她离开服务了七年多的新工大，转入从前不曾涉足的社会服务领域，负责人事管理、行政与财务工作，希望在职场上有新的尝试和发挥。