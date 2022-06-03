两酒客互殴 啤酒女拿椅砸劝架男

疑倒酒酿纠纷，两桌酒客在咖啡店互殴，啤酒女还加入混战，用塑料椅狂砸顾客，一人被捕，一人入院。

这起混战发生在5月14日晚上8时45分左右，地点是义顺11道第417座咖啡店。

有公众拍下冲突过程，视频昨天（6月2日）在网上流传。根据这段约1分钟的视频显示，一名光头男子揪着一名蓝衣男子的衣服不断挥拳，尽管身后有人拉扯，他也不收手。

不久后，站在不远处的啤酒女加入打斗，顺势举起塑料椅，狠狠地砸向一名相信是劝架的男子。

现场也多次传来“不要动手”的喊声，一对男女也试图拉开双方。

记者昨晚走访咖啡店，多名摊主都表示听说该起事件，但不了解具体情况。

啤酒女陈女士（42岁）透露，她只听说蓝衣男子当时不满啤酒女只给别人倒酒，不帮自己倒酒，就与啤酒女和光头男起了纠纷，随后扭打在一起。

据悉，整个过程持续了几分钟，警方事后也到场。“涉事的啤酒女是代班的，刚来几天，之后再也没看到她。”

她也指出，涉事的两名酒客中，其中光头男子是常客，蓝衣男子则是生面孔。她也表示，咖啡店上个月翻新后重开，生意很好，晚上常有酒客光顾，但不常起纠纷。

警方受询时表示，涉事的54岁男子因鲁莽行事致人受伤被捕，另一名57岁男子在清醒的状态下送院，目前案件在调查中。

完整报道，请翻阅2022年6月3日的《新明日报》。