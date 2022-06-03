“幽灵船”来袭？一文看懂海市蜃楼背后的科学原理

昨天上午，本地公众高国伟在东海岸公园附近拍摄到一艘“幽灵货船”的照片，引发众多关注和讨论。

高国伟（46岁，商人）通过电邮接受《联合早报》访问时说，当时气温格外炎热，风力也比平常更强。当他看向海岸线时，发觉海面上悬浮着一艘“幽灵船”，立刻用手机镜头捕捉下来。他戏称，自己发现了当下热映的星球大战影集《欧比旺·克诺比》（Obi-Wan Kenobi）中，主人公驾驶的星际战舰。

他和《慈母舰》分享照片后，引起网民热议。有人评论说：“杰克船长 (Captain Jack Sparrow) 终于赢回了自己的海盗船”，也有人调侃：“这艘船就是偷藏活鸡的地方！”，甚至有人计划驾驶小船前去一探究竟。

高国伟用手机拍到“幽灵船”景象。（受访者提供）

虽然看起来好像电影特效，但这张照片并非经过剪辑处理。图中的货船真实存在，只是偏离了它原本的位置。这种奇特现象就是大众熟知的“海市蜃楼”。

海市蜃楼真的是“幻象”吗？这种现象为什么会出现？zaobao.sg为你解释它们背后的科学原理。

海市蜃楼：光线折射产生的现象

海市蜃楼是一种真实存在的光学现象。新加坡国立大学物理系王海清博士解释说，空气中各层的温度不同，光线传播的速度也随之变化。原本应该按照直线传播的光在折射后弯曲，就像浸在水中的吸管看起来好像变弯了。

当海面温度较低时，附近的空气比上方更冷，密度也更大。这样一来，海平面货船的光线经过折射向下弯曲，但观测者的潜意识仍以为光线沿直线传播，所以才觉得看到了高于实物的虚像，好像“幽灵船”一样悬浮在海上。

这类海市蜃楼现象叫做“上蜃景”（Superior Mirage），也就是虚像在实物上方漂浮。有时，上蜃景折射也会让物体看起来膨胀、扭曲或上下颠倒，出现有趣的幻象。

（图/张进培）

其实，这种现象在生活中还有很多体现。新跃社科大学许智扬副教授提到，在夕阳落山时，由于太空到地表的气压不同，阳光经过折射，使人们看到的太阳比实际位置更高。因此，在太阳已经落下的几分钟内，我们仍能看到它的虚像。

另一种常见的海市蜃楼类型叫作“下蜃景” (Inferior Mirage)，也就是虚影出现在实物下方。这类现象通常出现在地面空气炎热的时候，例如“沙漠绿洲”或开车时看到公路表面变得潮湿，都属于下蜃景。其实，这些“水迹”是天空光线折射后形成的虚像。

看穿“障眼法”：透过现象看本质

古往今来，和海市蜃楼有关的传说和故事层出不穷，引来人们无限的遐想。

中国古代传说里，“蜃”这种动物会吐仙气，变出高楼和城市，所以“海市蜃楼”也被用来描述奇妙风景。被称为“南侨诗宗”的邱菽园就曾用“蜃蛤妖腥幻市楼”来比喻当时抵达新加坡时看到的盛景。

世界其他地区也出现过许多令人惊叹的海市蜃楼景象，可是早前由于缺乏合适的器材而难以清晰拍摄。不过，随着数码设备的发展日新月异，无论是海边看到的“幽灵船”，还是沙漠里出现的“湖水”，越来越多海市蜃楼的景象能被记录成像。

新疆库木塔格沙漠出现的“下蜃景”海市蜃楼景象（中新社）

现今科技高度发达，民众在欣赏和感叹之余，能够通过科学知识了解海市蜃楼出现的原理。这些虚影并非时空穿越的景观，或传说中的“仙境”，而是由于光线折射才产生的特殊自然现象。