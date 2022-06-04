6月高峰期到来 每周骨痛热症病例可能超过2000起

国家环境局指出，目前骨痛热症情况严重，呼吁公众和建筑物业主立即采取行动，通过清除积水和其他伊蚊滋生处等措施，阻断骨痛热症传播。此外，当局也会继续与基层领袖和居民合作，并紧急加强稽查力度。

骨痛热症病例持续剧增，今年至今已超过1万2000起。随着6月份骨痛热症高峰期来临，每周病例可能超过2000起，打破2020年一周1787起的纪录。

国家环境局昨日（6月3日）发文告指出，我国目前骨痛热症情况严重，当局呼吁公众和建筑物业主立即采取行动，通过清除积水和其他伊蚊滋生处等措施，阻断骨痛热症传播。

截至6月2日，本地骨痛热症病例已累计1万2658起，全国也有405个活跃的骨痛热症集中区，比起4月底的196个呈大幅增长。其中，有60%的伊蚊滋生处在住宅区，24%在公共场所，工地则占5%。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明昨天下午到金文泰其中一个工地视察时说，以往发生在6月至10月之间的骨痛热症高峰期已经来临，眼见每周病例不断剧增，下来两个月的每周病例可能超过2000起。

为了更有效灭蚊、遏制骨痛热症的传播，国家环境局除了继续与基层领袖和居民合作，也会紧急加强稽查力度。

陈国明说：“接下来我们会继续采取严厉行动，包括对违例的承包商发出停工令，甚至把它们控上法庭，希望借由宣导和稽查行动来防止骨痛热症在社区传播。”

截至上月，国家环境局已展开约30万5000次稽查行动，包括近2300次视察工地，并从中发现近9000个蚊子滋生处。

当局也透过控制害虫与杀虫剂法令（Control of Vectors and Pesticides Act），对业者和居民发出超过4420张法律通告，让相关人员入屋检查和展开病媒控制行动。这些行动通常在骨痛热症集中区、蚊子数量多，以及蚊子可能滋生的地方展开。

此外，当局也对违例工地发出59个停工令。其中，有六个承包商因为相同的工地违例而多次接获停工令，更有九个承包商因为工地反复出现蚊子滋生处而被控上法庭。

被令停工的业者都得采取措施来改进工地环境的卫生和控制蚊虫的滋长，国家环境局只有在评估和批准种种措施后，才会撤销停工令。

社区伊蚊数量激增等因素导致骨痛热症病例飙升

通过和伙伴机构以及基层组织的密切合作，环境局今年已消除近66%，也就是805个骨痛热症集中区。

当局文告也指出，今年骨痛热症肆虐的原因主要是社区内的伊蚊数量大增、过去少见的第三型骨痛热症病毒（DENV-3）开始流行，以及炎热潮湿的天气所致。

当局提醒公众留意住家附近的骨痛热症集中区，并在6月学校假期举家出国旅游前，确保家中不会滋生蚊虫。

Welltech Construction的工地负责人张世权（42岁）说，如果工地出现骨痛热症集中区，人力短缺和工程延误的问题将进一步恶化，因此业者也展开严谨的防蚊行动，包括增加检查工地的次数，确保工地范围内没有积水。

此外，工人也会把杀幼虫剂（larvicide）置入工程单位的马桶和水槽中，避免成为蚊子滋生的温床。