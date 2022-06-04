出现安全信任缺失 吴作栋：俄乌战争加剧世界两极化

俄罗斯对乌克兰的入侵加快并加剧了地缘政治着力方向的变化，这将使西方与俄罗斯，以及美国和盟友与中国之间出现安全信任缺失的情况，就算没有全球范围的白热化冲突，两个阵营之间也会产生隔阂。

荣誉国务资政吴作栋昨天出席大华银行私人银行2022下半年投资论坛，就俄乌战争对地缘政治的影响发表看法。他发言时强调本身不再担任政治职务，所发表的都是个人意见。

吴作栋说，这个世界出现两极化，各国在国际法与国际规则允许的范围内展开竞争，是能出现的最好情况。而最坏的情况是世界各国有时理智有时癫狂，出现“躁郁化的倾向”。他说：“这将是一个各国被迫选边站的世界，人们建造的不会是更多桥梁，而是更多的高墙。”

他进一步说，这就是以财政部长黄循财为领导的第四代团队将要继承的世界，外部环境比建国总理李光耀、他自己以及李显龙总理的时代更加艰难，局面也对新加坡更不利。

美中战略竞争 威胁全球稳定

他坦言，在俄罗斯入侵乌克兰之前，他就已经对世界的未来感到悲观，现在更是担心世界变得不稳定和危险。“这将是一个两极分化，并在中美两个大国之间分裂的世界。他们的关系将更多地建立在不信任而不是互信、竞争而不是合作的基础之上。然而，这个世界需要中美齐心协力，解决气候变化和流行病等全球问题。”

吴作栋认为，美中战略竞争已经威胁了全球的稳定，俄罗斯入侵乌克兰只会进一步影响美国对中国的看法，因为中俄战略协作“没有上限”，中国也没有谴责入侵行为。“事态的发展就是，美国警告中国不要入侵台湾，并开始加强与台湾的关系。为了台湾开战，无论有意还是无意，都不能排除。”

吴作栋认为，美国不会将全球领导地位拱手相让，并正在计划如何建立联盟来遏制中国的崛起，但中国也不会轻易放弃，中美现在都把对方视为长期威胁。

他说，美国将这场斗争定义为意识形态之战，是民主国家和专制国家之间的斗争，并与盟友联手形塑北京周边的战略环境，最终结果将是中美关系沦为负和博弈（negative sum game）。

据他忆述，他担任总理期间，中国逐步开放并融入全球经济，美国也向中国伸出了友谊之手。“我们当时有亚太经济合作论坛、也有亚细安与中日韩的‘加三’对话机制，这有可能是地缘政治的黄金时期，但我希望不是最后一次。”

虽然对地缘政治忧心忡忡，吴作栋庆幸新加坡的政治接班进展顺利。他认为，黄循财很快就会获得副总理任命，“快则在两年里，慢则在五年里接任总理”，但前提始终是执政的人民行动党要赢得下一届大选。