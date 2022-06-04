验尸官：热水器触电三死为不幸意外 公众应正确安装家电产品

裕廊一家三口因热水器触电惨死一案被判定为不幸的意外，验尸官呼吁所有屋主应正确安装热水器和其他家电。

这起悲剧发生在2020年12月10日下午，地点是达曼裕廊河景路第120座的三房式组屋。死者是奥马（Omar Abdul Manan）、他的妻子阿丝玛（Asmah Bujang）及儿子阿斯金（Muhamad Ashikin Omar）。

验尸官昨天（6月3日）公布书面裁决，三名死者的死因被鉴定为触电身亡。死者夫妇相信是因接触到金属水管而触电，儿子阿斯金则是在伸手救父母时不幸遇难。

调查显示，案发单位的热水器不但使用了不合适的普通三脚插头（3-pin plug），也少了漏电断路器的保护，因此无法及时自动切断电源，导致三人丧命。

验尸官说，热水器不合规的安装方式注定这场悲剧迟早会发生。因为插头里的电线在长时间、重复地加热和冷却后，其中的绝缘层逐渐老化，直到事发时完全熔化，使得电流通过热水器和水管导电的金属部分，造成触电风险。

因此，验尸官呼吁屋主确保家中的电器配备合适的电源，若不匹配，应找专业人员处理。家用电器除了符合安全标准，也应由专人安装。

Handyheroes公司负责人梅尔文·爱德华受访时指出，市面上的热水器主要分为储存式热水器和即热式热水器，无论那一种热水器都应连接至双极开关（double pole switch），而不是一般的三脚插头。

热水器若用三脚插头 应尽快换成双极开关

出现热水器使用三脚插头的情况有两种，一种是在较为老旧的组屋，因为本地是在上世纪80年代热水器普及后，才在组屋安装双极开关，因此一些在更早前安装热水器的旧组屋可能误用了三脚插头。另一种情况，则是少数屋主为了省钱而擅用简单的三脚插头。

安装双极开关、连接线路和热水器专用漏电保护器的费用介于150元至200元，但一些屋主为了省钱而使用三脚插头，却不知可能埋下巨大的隐患。

爱德华说，三脚插头的电力负荷仅13安培，双极开关的电力负荷最高可至20安培，而热水器最高电力负荷可超过13安培，因此长期使用下三脚插座的电线很容易因电线超负荷过热而熔在一起，严重时便会导致漏电。双极开关因为电力负荷足够，因此不易过热，加上电线隔得较开，电线熔在一起导致漏电的安全风险也较低。

他提醒热水器仍使用三脚插头的用户，应尽快找专业电工为热水器安装双极开关。“专业的电工都有当局颁发的专业技术人员执照，公众可以借此判断电工是否有能力正确安装热水器。”