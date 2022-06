莆仙同乡联合会出版英文书 深度介绍本区域兴化人历史事迹

新加坡莆仙同乡联合会出版英文书,结集会员王顺龙博士10多年来的研究心血,深度介绍兴化人的历史文化和移民南洋落地生根事迹。

莆仙同乡联合会去年12月19日推出华文书《南洋莆仙人物志新加坡卷》,昨天在富丽华河畔大酒店举办“书香情粽”新书发布会暨端午节联谊会,推介的则是用英文书写的“HINGHWA: The History and Stories of the Hinghwa People”(《兴化人:历史文化与移民故事》)一书。

活动主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。他致辞时说:“文化遗产、历史和美食等都是兴化文化的一部分,应该要保留,因为它们体现新加坡华族的真正特别之处。新加坡华族文化一直在深化和演进,继续通过与不同社群和不同文化的交流,成为我们独有的新加坡身份认同。”

方志忠:只要能团结兴化人 通过任何语言都可以

莆仙同乡联合会成立于2019年,旨在将新旧移民同乡和土生土长兴化人联系起来。会长方志忠解释为何一个华人社团,愿意花费这么多资源和精力出版英文书。

他说:“只要是能够团结兴化人、传承兴化人传统文化的事,无论是通过什么语言和方式,我们都乐意去做。本地土生土长的第二代或第三代兴化人,好些已经不会讲兴化话了,多数比较熟悉英文,在我们出版《兴化人》之前,本地没有介绍兴化文化的英文书。”

《兴化人》图文并茂介绍兴化人的历史文化,以及100多年来先辈移民新加坡、马来西亚、印度尼西亚等地,在南洋落地生根、蓬勃发展的故事。

王顺龙:祖辈成就杰出 年轻兴化人应感自豪

作者王顺龙博士(68岁)只念到中二就辍学。他花了很长时间,才在53岁考获教育学博士学位,去年与莆仙同乡联合会着手出书的工作。

他接受《联合早报》采访时说:“希望这本书能够让年轻一辈和其他种族人士,了解兴化社群。我们的祖辈不只是当人力车夫或三轮车夫,也有很多在政治、商业、科学和艺术领域有杰出成就,年轻兴化人应该为我们的籍贯感到自豪。”

专门演奏传统莆仙戏乐曲的“十音八乐”乐团,昨天受邀在发布会上呈献精彩演出,出席嘉宾超过200人。《兴化人》全书168页,共印制1000本,即日起至本月12日可在新加坡书展上购买,或到指定莆田餐馆和书局购得,每本50元。