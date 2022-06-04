狮城男开车过关卡 误闯巴士道罚500令吉

狮城男称开车返新时，因灯光昏暗，在马国关卡误闯巴士通道，最终被要求缴交500令吉罚款。

不愿透露姓名的狮城男子（40岁，销售员）向本报申诉，6月2日晚上11时，他跟友人开车进入马国吃宵夜和洗车。

他忆述，当凌晨2时多两人启程返回新加坡，从新山中央车站开往马国关卡时，因车道灯光昏暗，他没有留意到地上的标记，不小心转入了巴士车道。“那里没有其他的告示牌，我只看到有绿色灯光，以为那是空的车道，没想到却走错了。”

事后，两名关卡人员出来告知他进入错误车道，要求他把车停在一旁，两人的护照暂由关卡人员保管。

据他观察，后方有另外一辆马国注册的白色车辆也误闯巴士车道，之后关卡人员开始在车道入口指挥交通。狮城男声称，他在车上等了将近20分钟，事后有两名骑着电单车的交警抵达现场，其中一人要求他把车开到偏僻的角落，用英语告知他，是否想要解决此事，还是要还500令吉的罚单。

但这名交警之后改口称英语不好，他也无法向对方解释来龙去脉，他最后被开了一张500令吉（约156新元）的罚单。

男子表示，警员开出罚单后，口头讲述了罚款金额是500令吉。

根据男子收到的罚单，内容显示男子闯入了巴士车道，没有遵守交通标志，触犯了条例，但没有注明罚款的金额。

当晚他向新加坡驻新山总领事馆致电，询问对方的建议，看是否有办法上诉，也希望提醒往返新马的旅客多加留意，不要走错车道。“如果要缴交罚款，我还要特地到马国警局或邮局，目前正在等待领事馆的指示。”

完整报道，请翻阅2022年6月4日的《新明日报》。