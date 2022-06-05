家人之间如何 顺境共享 逆境相扶？

家庭的和睦与欢乐是许多人所追求的。育有四名子女的白伟祥夫妇分享，如何与整个家族共享顺境，并在逆境中互相扶持，一起建立起更坚韧及坚强的家庭。

延伸家庭给予支持 拥有整村人做后盾

白伟祥（43岁，商人）和姐姐各自婚嫁后，相继买下父母家附近的转售组屋，步行数分钟就能往来，因为他们都希望亲近父母，随时能去探望他们。

近水楼台好处多，不仅照顾得到老人家，白伟祥的大女儿出世后，他更体会到家人住得靠近、互相扶持的重要性。

原来，他的大女儿白幸颖（14岁）从小患有罕见的巨脑回畸形（pachygria），脑部的皱褶比一般人少，影响了基本生活功能和智力。妻子郑佩诗（41岁）不得不辞去服装店主管的工作来照顾她，也雇了女佣来帮忙。

不过，因为夫妻俩背后都有家族“一村人”的大力扶持和关爱，他们顺利走过逆境，把女儿带大，还接二连三生了老二、老三和老四。

与亲戚住得近 相互有照应

郑佩诗（左二）和家婆家翁在各自上巴刹买菜之后，经常相约在附近一起吃早餐。（陈思源摄）

白伟祥说，除了父母和姐姐外，他的姑姑、叔叔和舅舅们也都住在附近，他们过去在甘榜生活，关系一向非常亲密，搬到同个地区的组屋后也经常聚会碰面，感情融洽。

大家知道大女儿是特需小孩，每次聚会都会有人陪在她身边，逗她开心，帮忙看顾她。

白伟祥的姐姐也不时会帮他们接送孩子。因为住得近，三个孩子平时会自己走去找爷爷、奶奶和姑姑，和他们的关系很亲密。

由于上同个巴刹买菜，郑佩诗和家婆家翁总会在巴刹碰头，大家经常约去附近的熟食中心或咖啡店一起吃早餐，边喝咖啡边聊天、话家常。

郑佩诗说：“我嫁到新加坡来，家翁家婆就等于是我的亲生父母，他们也经常陪我的孩子到组屋楼下的游乐场玩，很宠爱他们，祖孙关系很亲密。”

因为住得近，三个孩子平时会自己走去找爷爷和奶奶，祖孙的关系很亲密。（陈思源摄）

郑佩诗透露，照顾特需孩需要很多精力和时间，比如他们就为女儿特别定制了额外宽的L形沙发，让她在白天能在沙发休息，确保她随时获得照料。此外，郑佩诗也经常得带着幸颖搭德士跑医院、上特别学校，把10公斤的特制轮椅扛上扛下德士。

她的家翁白冬水（72岁）和家婆张赛凤（68岁）一有空就会帮忙他们照顾其他孩子，或为他们买午餐上门。

“家翁和家婆还没退休前，从事蔬菜和肉类批发和零售生意，他们经常给我们送来鱼菜肉类，帮我们省了很多买菜钱，最重要的是他们的心意和给予的支持。”郑佩诗这么说道。

扛25公斤行李 学校假期必回娘家

郑佩诗坚持在学校假期开车带孩子回娘家，让他们也与娘家亲友多亲近。（陈思源摄）

来自马来西亚怡保的郑佩诗说，她在马国的家人很关心她，孩子小的时候连姑姑都辞工过来帮忙，她的哥哥住新加坡的时候，也会帮她接送小孩。

“每逢三月、六月和九月的学校假期，即使伟祥工作无法陪同，我也会扛25公斤的轮椅和行李，载了四个孩子、开八小时的车回娘家，让孩子和娘家多亲近。”

娘家的人会帮忙看孩子，让郑佩诗有喘口气的时间。“我也趁这个时候多陪陪其他三个孩子，带他们去玩水、钓鱼，不让他们觉得自己被忽略。”

家婆跌伤 媳妇代工

因为彼此关爱，白伟祥夫妇与父母的互助是双向的。

张赛凤透露，在退休之前她一度跌伤，在家修养长达三个月，当时媳妇安顿女佣照顾大女儿后，就到店里接过她的工作，帮忙卖菜收钱、接收与安排订单，分担了丈夫白冬水的工作。

张赛凤接着说，去年丈夫动了手部手术后又不幸感染冠病，在家养病，她在照料和隔离压力下，陷入忧郁，身子也非常虚弱。儿子冒着感染的风险，上门照料父亲，还一度担心感染给家人，不敢回家。

她有感而言：“因为疫情的关系，儿子和媳妇、女儿不能来看我们，不过他们经常打电话来慰问，帮我们订食物，买日常用品送上门，我们才度过这段艰难的时期。”

勇敢接受现实 夫妻并肩迎接挑战

带四个孩子出国，需要做很多准备，包括携带药物和轮椅，但一家人留下许多难忘美好的回忆。（受访者提供）

白伟祥夫妇的头胎是特需孩子，两人并肩面对许多障碍，在三个孩子陆续出世后，感情更经得起考验。

“大概是我们都来自凝聚力强的家庭吧！我们都有这样的观念：家人有困难时就一起去面对，一起解决问题，而不是选择放弃和逃避。”白伟祥说道。

佩诗接着说，她看过一些夫妻因为产下特需孩子而感情破裂，她和丈夫一路走来也不容易，有时也会怪来怪去，但两人从没有想过放弃婚姻或家庭。

大女儿的医药费不菲，夫妻俩都尽量在家中开伙，也很少出国。不过，他们还是会带父母出国游玩，例如在2017年全家一起到普吉岛度假，也上游轮度假。带着特需孩子和老人家，旅程虽然不容易，但更加强了三代人的凝聚力和坚韧性。

夫妻俩也曾带着四个孩子飞到澳洲自驾旅行。

郑佩诗说：“虽然我们必须做很多准备和策划，包括准备各种药物和医药仪器、住宿必须靠近医院，但孩子们能玩个痛快，幸颖也有首次乘搭飞机的新体验，是个难忘的共同回忆。”

弟妹帮姐姐擦口水 扛药包

弟妹们会帮助照顾姐姐，如在她做肌肉复建时陪着她一起看她喜欢的视频。（陈思源摄）

夫妻俩的其他三个孩子分别是12岁、11岁和7岁，她透露，由于大女儿出世四个月就患罕见病症，她和丈夫原本都不敢再生，但是他们渐渐领悟到手足间会有不同的交集和感情，他们决定给幸颖添弟弟和妹妹。

“我的两个儿子和最小的女儿出世后，幸颖有了不同的刺激，开始有不同的反应。比如，在复建学步行时看到弟弟在前面跑动，她也会有反应，想要去追弟弟。”

她欣慰地说道：“弟弟和妹妹从小看我们照顾姐姐，童年也可以说是在姐姐的复建中心玩耍度过，他们现在会帮姐姐擦口水、扶正头，出门时也会帮忙拿姐姐的药包和行李，培养起互相照顾、关心的观念。”

家族有聊天群组 每月轮办聚会

这个大家族感情融洽，每个月都办聚会。图为疫情前的最后一个聚会，共有超过30名亲戚齐聚一堂。（受访者提供）

白伟祥和姐姐、亲戚们设有聊天群组，除了冠病疫情那两年外，大家在一年初始，就会挑选自己方便的月份，轮流举办聚会。

白伟祥说：“有时我们会自带食物到主人家办大吃会，有时会到海边野餐，或到公园游玩，形式不拘，目的就是让大家每个月都见见面，促进了家族凝聚力，孩子们也有机会和堂或表兄弟姐妹一起玩，对自己的长辈也熟悉和亲近。”

疫情爆发前的最后一次聚会，共有30多人在他们家一起迎接2020年的到来。郑佩诗透露，大女儿喜欢热闹，每次聚会总是露出开心的笑容。

六个简单举动 家庭更和睦快乐

像白伟祥一家人和延伸家族那样和睦快乐的家庭，羡煞旁人。其实，只要六个简单的举动，人人都能促进家庭的凝聚力。这六个举动包括：

倾听家人的心声

腾出时间陪伴家人

关心和关爱家人

相互尊重，求同存异

心怀感恩，肯定家人的付出

相互扶持，同甘共苦

社会及家庭发展部把今年定为“欢庆新加坡家庭年”，主催活动的“加强家庭及婚姻关系行动联盟”（简称AFAM）在今年4月间推出了“欢庆新加坡家庭信约” （Celebrating SG Families Pledge），让国人能够上网宣誓，通过对六个举动的承诺为家庭关系做出努力。

扫码宣誓表达对加强家庭关系的承诺与支持。

六月家庭周 精彩活动多

帮助推广核心家庭价值观的新吉祥物Becky Bunny将在全国家庭周的活动上亮相。（图／欢庆新加坡家庭年）

为配合欢庆新加坡家庭年，全国家庭周（National Family Week）在昨天（4日）推展，直到本月12日（星期天）举办一系列活动，鼓励一家老少大小一起参与。这些活动包括入场免费的嘉年华会，举办地点和日期如下：

新达城：昨天和今天

蔡厝港第一乐广场（Lot One）和淡滨尼天地（Our Tampines Hub）：即日起到12

义顺纳福坊（Northpoint City）：即日：即日起到本月9日

此外，公众可报名参加有关婚姻、育儿和亲子互动的研讨会、家庭植树等精彩活动。

欲知更多全国家庭周活动的详情，请上网查询。

企业送礼包 亲子乐优惠

“欢庆新加坡家庭年”活动获得政府机构、社区组织和商界企业的支持。因此，平价霸级超市（FairPrice Xtra）、滨海艺术中心、旅游活动和服务预订平台客路（Klook）、战备军人协会（SAFRA）、圣淘沙等机构和企业，会在今年全年陆续推出各种配合家庭年的活动和优惠，包括：

送家庭活动礼包：凯德集团旗下的八间购物中心将分别在本周末和下个周末，送出价值达$15的“贝奇小兔” （Becky Bunny）家庭活动礼包。这些购物中心包括勿洛广场（Bedok Mall）、武吉班让大厦（Bukit Panjang Plaza）、IMM大厦 (IMM)、裕冰坊（JCube）、第八站购物中心 (Junction 8)、蔡厝港第一乐广场 (Lot One)、淡滨尼广场（Tampines Mall）和西城（Westgate）。首100名（第一乐广场首250名）到服务柜台出示购物收据（无最低消费额）的购物者都能换取礼包，送完为止。每位购物者只限一个礼包。

“Flipside”另艺派2022亲子共乐艺术活动：滨海艺术中心从即日起到本月12日，举办各种活动，包括马戏团、木偶剧、视觉剧场和搞笑喜剧，让国人举家共乐。

平价农夫市集（Farmers'Market）：本周末在怡丰城（VivoCity）、裕廊坊（Jurong Point）、宏茂桥城（AMK Hub）的平价霸级超市（FairPrice Xtra）有一系列的农夫市集，除了展示新鲜农产品外，孩子们也能参与问答游戏和各种活动。

【本文由“欢庆新加坡家庭年”呈献】