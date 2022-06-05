13个环保决定 让每一天都是环境日

6月5日是世界环境日（World Environment Day），今年的主题是“只有一个地球”，呼吁各国推动践行更清洁、更绿色、更可持续的生活方式。

尽管全球的环保意识在过去二三十年间有大幅提升，但仍有不少民众对环保课题并不熟悉，或较少在生活中实践环保理念。你是否也认为环保是件麻烦、耗时，甚至需要额外开销的事情？在新加坡要环保，到底有多难？配合世界环境日，《联合早报》实习记者体验一天的环保生活，看看一些看似微不足道的举措，可以为环境做出怎样的贡献。

首先是节省用水和用电。仅仅从刷牙和冲凉的日常活动中就能省下大量的水。刷牙时关水龙头省下的水足以填满153个洗漱杯。在不使用电器或无需照明时，记得关闭电源，也将积少成多。

减少使用塑料也是一项十分重要的环保举措。自全球开始大规模生产塑料以来，人们已制造了大约63亿吨塑料垃圾，而新加坡的实马高垃圾埋置场预计2035年填满。减少使用一次性塑料制品，就是在减少对自然环境和生态系统的破坏。

全球每年约有1万亿美元的食物被丢弃或浪费掉。扭转这个趋势就能喂饱20亿人，相当于全球营养不良人数的两倍多。

在绿色出行方面，一辆汽车的能源消耗远比我们想象中多得多，是一辆巴士的9倍和一辆地铁的12倍。每周抽出几天，选择步行、骑脚踏车或是乘搭公共交通，可以为减少碳排放做出贡献。

此外，减少用纸也是对自然资源的一种爱护。我们每天造纸砍伐大量树木，除了森林和水资源遭受巨大破坏，也对动物的生存环境和人类的生活造成威胁。

最后，分类回收废弃物品，确保塑料瓶等回收物清理干净，将能为提升新加坡回收率做出贡献。