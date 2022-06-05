我国未来几周从澳泰等 进口更多冷冻和冰冻鸡

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明强调，本地鸡肉供应充足，接下来会有更多鸡肉运抵我国，包括澳大利亚和泰国的冷冻鸡，以及来自巴西和美国的冰冻鸡。

马来西亚从本月1日禁止出口鸡，但这几天来，本地的鸡肉供应仍然保持稳定；未来几周预计将有更多来自替代产地的鸡肉陆续运抵我国，公众不必担心餐桌上会少了这种重要的蛋白质来源。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明，昨天走访几家超市了解本地鸡肉的供应情况，随后在社交媒体上发布以中英双语录制的视频，强调鸡肉供应充足，并呼吁人们继续履行个人社会责任，不要大量购买和囤货。

他说：“我们的超级市场货架上，还是有多种鸡肉供选购，其中包括整只鸡，不同的鸡肉部位，以及经加工的鸡肉。我们正与进口商合作，从马来西亚以外的替代来源进口冰鲜鸡。”

冰鲜鸡也叫冷冻鸡（chilled chicken），指的是屠宰后，一直保持在零摄氏度至4摄氏度的鸡。

陈国明透露，接下来运抵我国的包括来自澳大利亚和泰国的冷冻鸡，以及来自巴西和美国的冰冻鸡。他也提到，鸡肉供应保持稳定要归功于本地进口商、经销商、超市与新加坡食品局的快速反应。

财政部长黄循财昨天也在面簿贴出自己午餐时间在油池坊食阁享用鸡饭的照片。他说：“只要我们维持进口来源多元化并密切合作，就一定可以克服粮食供应偶尔出现的中断。”

《联合早报》记者昨天下午也到位于四美东福坊的职总平价超市，以及四美地铁站一楼的巨人超市了解情况。两个超市的冰冻全鸡和鸡只部位供应充足，但原本放置新鲜鸡肉的货架，平价超市摆上了产自巴西的解冻鸡，巨人超市的则是空的。

平价超市的解冻鸡已经去头去脚，重量为1公斤的全鸡售价7元2角5分；超市也特别贴上标签，提醒消费者，这些解冻鸡不应重新冰冻，而且应该在三天内吃完。

解冻鸡的价格比仍处于冰冻状态的全鸡贵，但办公室行政人员苏素玲（51岁）却选择购买解冻鸡。她说，自己一早就得出门上班，如果晚餐想煮冰冻鸡，上午就得从冰格拿出来解冻，但没人在家的时候，把鸡肉放在室温下解冻，她有点不放心。

“我过去都是下班后到超市买新鲜的鸡，回到家直接可以煮。马国鲜鸡这个月开始不能出口，超市的解冻鸡虽然比冰冻鸡贵，但至少对我来说，比较方便，也算是解决了这个问题。”

有巴刹摊贩禁令生效前 订购9000只鲜鸡速冻

另据《新明日报》报道，锦茂巴刹的摊贩洪文丰（44岁）在禁令生效前，一口气订购9000只鲜鸡速冻，接下来这些速冻鸡应该可维持档口一个月的生意。

洪文丰称，他档口的鸡是在本地宰杀后，经过真空包装再速冻冷藏的，口感跟鲜鸡不会相差太远，价格则会和鲜鸡同价，一只12元。“我们会尽量控制价格，让顾客能够以最优惠的价格购买鸡肉。”

市面上没有鲜鸡供应对海南鸡饭小贩冲击最大，过去以白斩鸡为主的鸡饭档口，现在挂出来的几乎都是烧鸡。

一名不愿意透露姓名的鸡饭业者说，他有尝试用冰冻鸡来煮白斩鸡，但是效果真的无法让人接受，只好在鲜鸡用完之后，改卖烧鸡，但仍得注意解冻方法，否则鸡肉会有“冰橱味”。

马国当局为应付当地鸡肉供应短缺问题，本月1日起禁止活鸡、冷冻和冰冻（frozen）全鸡、鸡只部位（例如鸡腿、鸡翅、鸡胸）和内脏，以及鸡肉加工食品的出口。

在禁令生效之前，我国市面上的鸡肉有大约三分之一来自马国。