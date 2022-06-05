首届全国家庭周启动 李总理：通过多项政策 政府持续加强对家庭支援

首届全国家庭周昨天起举行，公众可参加家庭嘉年华、婚姻和育儿讲座等活动，加强家庭凝聚力。超过40家企业与机构本月也推出多项适合全家大小参与的活动，以及各种家庭优惠，鼓励民众与家人增进感情。

我国把今年定为“欢庆新加坡家庭年”，强调家庭对个人和社会的重要意义。

李显龙总理昨天在新达城国际会议与展览中心为全国家庭周主持推介仪式时说，政府会继续通过住屋、婚姻与育儿配套、学前教育等政策，加强对家庭的支援。

由凝聚家庭理事会主导，并与政府机构、社区伙伴等协作推展的欢庆新加坡家庭年延续现有的工作，为处在不同阶段的家庭提供支持。其中一个重点是向儿童传达爱、关怀、尊重与承诺的核心家庭价值观。为此，理事会设计学习资源和兔子吉祥物Becky Bunny，旨在以有趣的方式教育儿童。

要有效推广家庭价值观 社区支持很重要

总理强调，要有效地推广家庭价值观，社区的支持也很重要。凝聚家庭理事会联同人民协会和社会服务机构建立社区网络，在邻里设立家庭支援组。有关计划去年在蔡厝港和义顺中推行，已惠及超过2000户家庭。当局有意把计划推展到更多邻里，并针对祖父母推出活动。

“每个家庭都会经历起起落落，不同家庭有不同的需要和挑战，有些面对的困难比别人多。社会及家庭发展部因此成立“加强家庭及婚姻关系行动联盟”，动员整个社会来支援需要援助的家庭。

我们支持新婚夫妇，我们支持家长，包括单亲家长，尤其是在照顾孩子心理健康的方面。我们也支持需要较多援助的家庭，包括有家人在服刑，以及有家暴问题的家庭。”

行动联盟正在征询公众和利益相关者的意见，将按计划，与社会及家庭发展部在年底推出欢庆新加坡家庭计划，旨在更完善地支援家庭。

家庭周举行至12日 举办多项活动和优惠促销

全国家庭周将举行至12日（星期天），下来每年配合学校假期举办。昨今两天在新达新加坡举行的嘉年华，安排各种活动让家长与孩子参加，如亲子工作坊、游乐设施、手工艺等。访客须预先注册，名额已满。

公众今天起可直接到邻里举办的嘉年华，其中，义顺纳福城（Northpoint City）的活动举行至9日，淡滨尼天地和蔡厝港第一乐广场（Lot One Mall）的活动则举行至12日。

陈世昌（37岁，数码营销人员）与妻子昨天带4岁女儿参加嘉年华。他平时会留意适合一家大小参加的活动，带女儿去体验，周末一般也回父母家聚餐，抽时间陪家人。

他受访时说：“社区的支援对家长也很重要。例如：家长支援组织和互助圈可以让家长参考彼此的育儿经验。”他曾参加过凝聚家庭理事会在他所住的那一区主办的活动，认同组织的工作，因此在今年初成为义工，帮忙设计宣传材料。

为了庆祝全国家庭周，理事会的协作伙伴如凯德集团旗下的部分商场、滨海艺术中心、平价超市、Klook等也举办多项适合一家大小参与的活动，或提供优惠促销。

详情可查阅网站：https://go.gov.sg/celebratingsgfamilies