退出政坛两年仍享高人气 李美花新书发布会 义顺南居民出席支持

李美花的新书《从胶园到国会——李美花的故事》昨天在国家图书馆举行发布会。早前发布会消息一公布，100多个名额在一个小时内就已填满，其中约一半是义顺南居民。

虽然已退出政坛两年，义顺集选区前议员李美花在居民中仍享有高人气，许多义顺南居民出席了她的新书发布会以表支持。

李美花的新书《从胶园到国会——李美花的故事》昨天在国家图书馆举行发布会。早前发布会消息一公布，100多个名额在一个小时内就已填满，其中约一半是义顺南居民。

李美花2006年成为国会议员，在义顺南区服务了14年。

在义顺南住了30多年的刘树珍（62岁，病例档案管理员）特地前去支持李美花。她一家人都是李美花的支持者，因为过去每次向她反馈区内问题，她都很快解决，也从来不摆架子。

“李美花就像是朋友，她引退时我们非常难过，感觉好像不见了一个朋友。”

李美花（62岁）出生于马来西亚柔佛州，父母是割胶工人，1981年到新加坡念大学，过后在我国成家立业。书中除了讲述奋斗经历外，也收录了她与居民的故事，包括明星居民、香港资深艺人许绍雄。

定居本地的许绍雄三四年前搬到义顺南，因而与李美花结识。在冠病疫情期间，许绍雄的女儿筹备开设咖啡馆时遇到一些问题，当时李美花虽已引退，但仍倾力相助。

许绍雄是发布会的嘉宾之一，他在活动开始前接受记者访问时说：“李美花已经成为我们一家人的朋友，我的妻子和女儿都跟她很聊得来。李美花是很难得的议员，凡事亲力亲为，这么快引退实在太可惜了。”

这本书由新报业媒体全资子公司焦点出版发行，中英文版都出自《联合早报》前记者洪伟喜之笔。

李美花：希望激励他人 尤其是低收入家庭孩子

李美花在发布会上说，当初焦点出版找她出书时，她很快就答应了，因为希望自己的故事能激励他人，尤其是来自低收入家庭的孩子。

谈到写书的挑战，洪伟喜说，最令她头痛的是写李美花的政治和乒乓生涯。因为牵涉许多敏感内容，怕写错得罪人，但偏偏这又是最精彩的部分。她笑称，最终出版的是“安全版”。

书中触及李美花任新加坡乒乓总会会长时遇到的风波，以及首次公开她退出政坛的情况。

李美花在2008年至2014年担任乒总会长，过后交棒给李玉云。李玉云和李美花同年进入政坛，曾是三巴旺集选区议员，她昨天受李美花之邀参加发布会。

李玉云认为，李美花的人生很精彩，从一个贫困家庭的普通人到最后进入国会殿堂，这是非常不容易的事。两人不当议员后，才有时间一起吃饭聊天。

《从胶园到国会——李美花的故事》每本售价20元，公众可到各大书局、或上zshop，或到新加坡书展现场购买。

中英文版总印量1万2500本，目前已售出超过8500本。李美花把1万3000元版税捐给《海峡时报》学校零用钱基金。