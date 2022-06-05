澳洲冰鲜鸡贵1.4倍 公众：愿尝鲜不介意多付

未来几周从澳洲、泰国进口更多冰鲜鸡（chilled chicken），当中澳大利亚来的冰鲜鸡价格尽管比马国鲜鸡贵1.4倍，但有受访公众认为想尝鲜不介意多给钱。

马来西亚从本月1日禁止出口鲜鸡，但这几天下来，本地的鸡肉供应仍然保持稳定。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明，昨天（6月4日）走访几家超市了解本地鸡肉的供应情况，随后在社交媒体上发布以中英双语录制的视频，强调鸡肉供应充足，并呼吁人们继续履行个人社会责任，不要大量购买和囤货。

他说：“我们的超级市场货架上，还是有多种鸡肉供选购，其中包括整只鸡，不同的鸡肉部位，以及经加工的鸡肉。我们正与进口商合作，从马来西亚以外的替代来源进口冰鲜鸡。”

本地下来将引进更多从澳大利亚、泰国来的冰鲜鸡，以及巴西和美国的冰冻鸡（frozen chicken)。

记者今早走访位于Katong Point的Little Farms超市，发现该精品超市内有售卖“Mt Barker”等澳洲品牌的冰鲜鸡，包括整只鸡和鸡腿、鸡翅等鸡部位。

不过，经记者比较目前巨人超市网站上售卖的马国鸡肉发现，每100克的澳洲鸡肉平均比马国的贵1.4倍。

尽管如此，受访公众曾女士 (55岁)说：“虽然澳洲或泰国的鸡肉会比较贵，但是有的吃就好了，我愿意尝试买这些进口的冰冻鸡与冰鲜鸡。”

陈女士（70岁）说她其实不喜欢买冰鲜鸡，但是鸡肉是家中基本菜肴，所以若家中之前买的鸡肉用完，会买来试试，虽然贵也没关系。

完整报道，请翻阅2022年6月5日的《新明日报》。