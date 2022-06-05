新员工难请 “家嫂”欧南旗舰店月底结业

老员工退休新人又难请，本地老字号粤菜馆“家嫂”欧南旗舰店在连续六年荣登必比登后宣布结业，最后营业日为本月26日。

拥有80年历史的“家嫂”继去年不敌疫情关闭了25年厦门街老店瑞记（家嫂）鱼头米粉，前天（6月3日）在面簿宣布即将关闭已经营20年的欧南旗舰店，独留两年前开幕的青木道（Greenwood Avenue）分店。

“家嫂”缘起于1939年，由来自中国广东的早期移民邓广瑞在大世界创办“邓瑞记”鱼汤铺，在历经了二战后于50年代以大排档的形式重生，过了几年终在珍珠街（又称“豆腐街”）再有实体店铺。几经搬迁后于1997年在厦门街落脚，并命名为瑞记（家嫂）鱼头米粉。2002年由第二代继承人邓达昌在欧南园学院路（College Road）的国大医院校友俱乐部里开设可容纳百人座位的“家嫂”旗舰店，该店更从2016年起连年获颁米其林必比登（Bib Gourmand）推介。

第三代经营者邓伟亮（37岁）昨接受《新明日报》访问时说，关闭去年厦门街老店和如今关闭欧南旗舰店都是非常痛苦和艰难，却也是必要的决定。

“这间店由于地点在医院范围内，开始时有不少人尤其是年长者多少会有些忌讳，生意不易做，是靠我们的努力慢慢做出成绩来，后来还登上了必比登。”

邓伟亮告诉记者，这回结业的主因是人力短缺，几名老员工随着父亲今年3月因病离世后决定退休，早前又因疫情有马国员工选择回国，现有两间餐馆共至少四个厨房要职的空缺难以在短时间内填补。

除了人手是问题，邓伟亮也说，欧南旗舰店在经营20年后也已十分老旧，在硬件上如电脑系统、冷气、冰冻储藏等都已逐渐失修，费用将耗约5万元。在如今餐馆原食材、水电费和员工薪金不断暴涨的情况下，这笔开销将十分吃力。

完整报道，请翻阅2022年6月5日的《新明日报》。