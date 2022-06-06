隶属普通服务计划 2万3000公务员8月加薪5％至14％

公共服务署说，当局定期检讨薪金，在必要时调整，以“大致上与市场保持一致步伐”。普通服务计划公务员涵盖负责制定政策、行政和运作方面的公务员，上一次的薪金调整是在2014年。另外，勤务员制度的公务员薪金则会上调6％至14％。

今年8月起，约2万3000名隶属普通服务计划的公务员将享有更高薪金，薪水涨幅介于5％至14％。

这轮调整是为了确保公共服务能吸引和留住人才。公共服务署昨天（6月5日）答复媒体询问时说，当局定期检讨薪金，在必要时调整，以“大致上与市场保持一致步伐，但不是引领市场”。

普通服务计划公务员涵盖负责制定政策、行政和运作方面的公务员，上一次调整他们的薪金是在2014年。公共服务署说，自上一轮调整后，市场的薪金价位已上升。

今年8月的调整中，管理执行人员计划（Management Executive Scheme）、管理辅助人员计划（Management Support Scheme）和行政支援人员计划（Corporate Support Scheme）的薪金调整幅度介于5％至10％。其中，与市场基准差距较大的公务员级别将获得较大的薪金调整。

勤务员制度（Operations Support Scheme）的公务员薪金则会上调6％至14％。公共服务署说，这与低薪雇员劳资政工作小组就提高较低薪雇员薪水的呼吁一致。当局也与公共雇员联合会（Amalgamated Union of Public Employees，简称AUPE）一同重新设计勤务员的工作，改善职业发展，并在长期提高生产力。

公共服务署会继续加大力度，为公务员提供有意义的职业，以及在公务员的职业发展道路上提供帮助。这些措施包括实习、系统地调动岗位、正规培训和项目作业。当局也引进了混合办公模式和灵活工作选项。

公共服务署指出，疫情凸显了拥有牢固公共服务团队的重要。当局也致力于吸引、培训和留住人才，为未来做好准备。

AUPE秘书长尚杰夫（Sanjeev Kumar Tiwari）对宣布表示欢迎。他说，上一次调整薪金已是八年前，因此本轮调整是确保公共服务薪金维持竞争力和平等的重要一步，对较低收入群体尤其具有重要意义。

内政部也检讨薪金制度

“我们不断提倡公共服务署展开薪金检讨，采取必要的基准制定工作。但由于前些时候的疫情和经济情况，加上公共服务团队的规模，这些工作花了些时间才完成。”

普通服务计划并不涵盖制服团体人员。负责警察部队、民防部队等数个制服团体的内政部昨天说，当局也正在检讨薪金制度，以确保薪金仍具竞争力，跟得上市场步伐。若有任何调整，内政部会在今年内通知相关人员。

新加坡人力资源学会前会长、亚洲聚氨酯制造厂总裁陈勇铭说，此次薪金调整“合情、合理、合时”。面对全球地缘政治局势、国内人口结构变化、国民诉求多元化等多方面的挑战，公共部门处理的事项越来越繁杂。

人力资源专才学会总裁马杨克（Mayank Parekh）说，公共部门薪金调整不太可能引发其他行业展开类似检讨。

“向来向公共部门薪金标准看齐的政联公司最有可能跟着进行调整。私企对薪酬的理念则有所不同，比方说他们会制定更高的可变动花红，保持灵活的成本结构。”