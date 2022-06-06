组屋楼下首设药物贩卖机 买药还可隔空向药剂师提问

身体突然感到不适，附近诊所又没营业，一台设在组屋楼下的药物贩卖机就可为居民提供买药便利。贩卖机还设有虚拟咨询服务，居民可用华语和英语向另一端的药剂师提出有关药物的任何疑问。

这台设在实龙岗北4道第536座组屋楼下的药物贩卖机，靠近缶窑民众俱乐部，是全国首个设在社区的药物贩卖机。其他设有这款贩卖机的场所包括大巴窑中华医院和全国牙科中心，分别售卖中药以及一般药行和超市较少见的牙科产品。

社区药物贩卖机目前售卖60多种常见药物和医疗用品，包括消毒药水、口罩、体温计，以及发烧感冒和止痛药等非处方药。对药物有任何疑问的居民，可在上午9时至午夜12时特定时段，通过贩卖机上的屏幕，与另一端的药剂师对话。这项咨询服务费用介于5元至12元。

本地起步公司SmartRX和益生药行共同合作推出这个项目，前者负责贩卖机所需的科技和运作事务，后者提供出售的物品和药剂师咨询服务。贩卖机目前提供中英文两个语言选项。

日后或增设健康仓 可远程看诊及做体检等

SmartRX总经理唐秉衡受访时说，医院和诊所等候时间较长，冠病疫情加剧了这个情况，一些不急着看医生或病况较轻微的公众可改到贩卖机买药。贩卖机24小时全天候运作，为附近居民增添不少便利。

他也说，贩卖机会收集资料，包括哪种药较受欢迎，再将这些资料发给药行，提醒他们及时补货。贩卖机目前只售卖药物和医疗用品，不过，唐秉衡说，日后若有需求，还可在贩卖机旁安装健康仓（health pod），提供远程看诊、健康检查、重要求助热线等重要资料和服务。

不少居民在昨天（6月5日）的“惹兰加由日”活动上看了贩卖机和健康仓的展示，李显龙总理和负责实龙岗北事务的宏茂桥集选区议员黄玲玲也到场了解这些设备的运作。

黄玲玲说，新加坡社会老龄化，再加上更多人患上慢性疾病，通过贩卖机等设备和项目就能将医疗护理服务带进社区，为居民提供更大便利。“未来可能还会提供远程看诊和配药等服务，居民不再须要到医院或诊所。”

黄秋蓉（41岁，软件工程师）的儿子昨天感到不适，她刚好经过贩卖机便买了一瓶咳嗽药水。“这一带没有商场或药房，再加上孩子经常伤风感冒，以后直接通过贩卖机买药会比较方便。”

叶秀卿（59岁，家庭主妇）则买了一瓶枇杷膏。“有时候不舒服，但我们老人家又不喜欢看医生。通过贩卖机能随时买药，还有中文选项，当然会比较好。”