有助增广见闻明辨信息真伪 杨莉明吁人们多阅读

网上信息和娱乐应有尽有，令人目不暇接；在这数码时代，书本和书展在人们心中有何地位，引人深思。尽管如此，人们应坚信深度阅读的价值，以及它所能带来的精神财富。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天在国家图书馆为第37届新加坡书展主持开幕式时，如此呼吁。

她指出，科技日新月异的时代，阅读有助增广见闻，与时并进。而在信息爆炸的时代，从可靠的信息来源获取资讯，有助人们分辨是非真伪。在充满挑战的时代，如冠病疫情期间，阅读则能帮助人们解答疑惑，慰藉疲惫的心灵。以她个人来说，无论是生活或工作上，她往往能从书籍，包括阅读电子书过程中，获得启发和进行深入思考。

“很多时候，答案不是在网上搜寻到的，而是在阅读书本时想到的。这当然包括了电子书，可见‘书中自有黄金屋’的说法并未过时，反而有了新的意义。”

由新报业媒体信托属下华文媒体集团主办的新加坡书展今年以“新起点”为主题。这是自冠病疫情暴发以来，书展首次恢复实体展销和举办节目，也是首次在国家图书馆和毗邻的百胜楼举行。

杨莉明在开幕式后与卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞一同参观在国家图书馆举行的第二场“乐龄数码学堂之学子伴我行”活动。活动是由《联合早报》与义安理工学院华文传媒系合作推出，旨在帮助年长者提升数码技能，加强防范网络诈骗的意识。

鼓励年长者多参加数码科技学习活动

杨莉明在活动上致辞时说，“乐龄数码学堂之学子伴我行”与上个月底由资讯通信媒体发展局举办的数码益终身节的活动有许多相似之处。

她说，数码科技如今可说是渗入生活的方方面面，但因各种原因，不少年长者使用网络科技不那么得心应手，他们对网络诈骗案也时有所闻，导致不少年长者怯步。杨莉明鼓励年长者多通过这类学习活动，逐渐达到对数码科技想用、敢用、也会用的境界，充满信心地迎接数码时代，拥有丰富多彩的乐龄生活。

杨莉明在书展开幕式上也强调，要培养具求知欲和好奇心的人民，不能光靠政府努力，她感谢新报业媒体信托近40年来坚持举办书展，为培养更多本地读者的不懈努力。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲致辞时说，今年的书展书摊摆到国家图书馆“家门口”，与俗称“书城”的百胜楼毗邻。

“我小时候特别期待去书城，总觉得书城有一种文化内涵，但是又那么不经过雕饰，就有一种很原始的感觉。这个地区本身形成一个很好的文化商圈，有知识、有文化、有商业，展现了很多可能性，如果我们有更多的资源，政府、民间、商业的力量结合在一起，这一带是个主办阅读嘉年华的好地方。”

昨天约3000人光临书展，加上前天首日，大约有6000人次。

本届书展举行至6月12日。