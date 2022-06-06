早报“乐龄数码学堂” 学生教长者掌握数码知识

《联合早报》忠实读者庄志兴自去年订阅华文报平板电子报配套以来，经常使用早报应用获取即时新闻。为了提升数码技能，他昨天下午参加了第二场“乐龄数码学堂之学子伴我行”活动，透过学生一对一的指导，掌握了实用的数码知识。

由《联合早报》与义安理工学院华文传媒系合作推出的乐龄数码学堂之学子伴我行项目，昨天在国家图书馆举行，吸引超过100名年长者参加。

除了了解通讯应用WhatsApp的功能，在场的年长者也学到如何在网上领取社区发展理事会邻里购物券。同时，他们还学会使用《联合早报》应用阅读新闻，并获取与网络安全和防诈骗相关的信息。

庄志兴（67岁，退休者）受访时说：“我学到如何识破网络骗局，以后也会先确认网络链接是官方的网站才点击。这些学生很愿意分享贴士，有他们指导我，让我更快上手。”

王秋霞（60岁，行政经理）之前因担心陷入网络骗局，而对科技产生恐惧。她说：“通过这堂课，我更了解早报应用的功能和设置，对数码科技也不再像之前那样一知半解。”

卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞昨天在乐龄数码学堂活动受访时说，我国在朝向数码化的过程中，必须确保没有人掉队。她认为，举办这类活动是重要的，因为学生能帮助年长者掌握数码技能，也让他们更自在地使用数码工具。

“从活动的出席率，可看出不少年长者想学习数码技能，以便跟上数码化步伐，他们对这方面也有很大的需求。”

第三场乐龄数码学堂之学子伴我行活动将于7月28日举行。有兴趣的公众可留意《联合早报》和zaobao.sg的资讯。