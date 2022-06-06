众人书城唱新谣 唤醒青春回忆

本地音乐人黄宏墨、歌手邓淑娴和刘锦祥与电台96.3好FM DJ洪菁云、王德明、余思远、杨全斌和李玮玮，昨天齐聚百胜楼，在一片书香中演唱了多首新谣歌曲。

题为《好想跟你唱新谣》的演唱会在百胜楼中央广场举行，现场反应十分热烈。不仅演唱会现场所设的座位都被占满，连舞台周围甚至是书城各楼层都站满了观众。

这场演唱会是《新加坡书展2022》活动之一，由新加坡邻里企业中心、全国商联总会、百胜楼商联会和电台96.3好FM联办。

演唱会中，音乐人和DJ带来了14首大家耳熟能详的歌曲，包括由其中几名DJ翻唱的《小人物的心声》，以及黄宏墨与邓淑娴分别带来的《万种风情》和《恋之憩》。演唱会开始时，天气十分炎热，岂料中途竟开始下起雨来。

不过，观众的热情丝毫不受天气影响，不少人撑着伞，继续与音乐人和DJ一同高声合唱，陶醉在音乐之中。

现场尽是许许多多形容自己“听新谣长大”的观众。郭家良（57岁，教师）说：“我是听新谣长大的，因此有深刻的情感联系，新谣可说是我的少年回忆。我很高兴主办方能举办这一场演唱会，能够让我重温自己的少年。”

另一名观众郑庆良（62岁，银行职员）原本因为百胜楼举办书展而到场，他听说有新谣演出更是欣喜不已。

“我一直觉得新谣很有意义，它是我们新加坡人共同的文化和回忆。我们应该让它传承下去。”

陈明丽（52岁，家庭主妇）则与丈夫和儿子一同专程前往百胜楼观看演唱会。她说，她和家人都特别喜欢听新谣，儿子更是听新谣长大的。这次的活动中，她能与家人一同欣赏喜欢的新谣歌曲，令她十分开心。