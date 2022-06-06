蔡珍珍把大部分闲暇的时间用于救护受虐待或遭遗弃的狗。有时，她还会进入流浪猫狗所在的地方为它们绝育，以控制流浪动物数量。

一只刚出生的小狗尾巴断裂，还被人包进塑料袋，当作垃圾丢弃。小狗奄奄一息之际幸好被及时发现并送到防止虐待动物协会，它在那里遇上好心人，自此重获新生。

蔡珍珍（50岁）便是挺身而出，照顾这只小狗的义工。她在一家企业担任行销总监，把大部分闲暇的时间用于救护受虐待或遭遗弃的狗。有时，她还会进入流浪猫狗所在的地方为它们进行绝育，以控制流浪动物数量。

她自小就很喜欢狗儿，立志要帮助流浪狗。“我小时候没有经济能力，即使想要帮助流浪狗也无能为力。不过我下定决心，长大后一定会帮助这些狗，让它们不再餐风露宿，而是有幸福温暖的家。”

约10年前，蔡珍珍在防止虐待动物协会（SPCA）发现许多需要帮助的狗，不仅帮忙找领养者，也先后领养了几只。不过，她救护这些狗的过程并不顺利。

她忆述：“我曾与另一家动物福利机构合作，希望他们能为我救出的狗儿找到领养者。但我发现他们筛选领养者的过程没有预期般谨慎……我把这些狗当成自己的孩子，不想因筛选程序不完善而导致狗儿被‘退货’或是再次被遗弃，因此决定自己为狗儿找领养者。没想到，这却引发了与机构的一场大争端。”

虽然风波最终得以化解，但这件事让蔡珍珍心力交瘁，让她开始改变帮助狗儿的方式。

现在，除了喂食并为流浪猫狗做绝育，她开设了一家网店，售卖自己为狗儿烘焙的食品，如蛋糕和肉丸等。食品注重营养，不添加面粉、食用色素等可能有害于狗儿健康的原料。

她将售卖食品赚取的盈利几乎全数捐给各家动物避难所，希望帮助避难所更好地照顾狗儿。

“我做这些不求任何回报，因为看着狗儿健康快乐地成长就是我最好的回报了。”