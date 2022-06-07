内阁调动 黄循财升任副总理 一政务部长和二次长获擢升

财政部长黄循财本月13日正式升任副总理，他将继续担任财长，并从副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰手中接管隶属总理公署的政策策略署。王瑞杰会继续担任副总理兼经济政策统筹部长，同时保留其他现有职务。

财政部长黄循财本月13日正式升任副总理。随着这轮调动，他作为总理接班人的地位也进一步巩固。

总理公署昨天（6月6日）宣布内阁人事调动时也说，李显龙总理放假或出访期间，黄循财将担任代总理。

黄循财也将继续担任财长，并从副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰手中接管隶属总理公署的政策策略署（Strategy Group）。

王瑞杰会继续担任副总理兼经济政策统筹部长，同时保留其他现有职务，包括领导未来经济委员会，并协助总理管理国立研究基金会和生产力基金局。

现年61岁的王瑞杰于2018年获第四代领导班子推选为同侪之首，隔年5月出任副总理。但他为了让位给跑道更长、相对年轻的人选，在去年4月请辞领军人。第四代领导班子经另一轮推选，今年4月中确立49岁的黄循财为领军人。

黄循财昨天在面簿贴文说，他将竭尽全力地为国为民服务，也希望获得民众的支持。

“我期待与大家在这段路程中同行，和大家携手带着新加坡走出我们眼下面对的重重挑战，携手开拓前进路，实现更美好的明天。”

三位政务部长和次长在本轮调动中获擢升。国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪升任高级政务部长；社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆升任高级政务次长。他们所任职的部门不变。卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞则转任卫生部兼律政部高级政务次长。

另有五位政治职务者调换部门。交通部高级政务部长徐芳达兼任财政部职务，离开全国职工总会；许宝琨医生则离开卫生部，担任人力部兼永续发展与环境部高级政务部长。

在政务部长级别，内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明改任总理公署政务部长，并加入职总，替换徐芳达；孙雪玲则卸下教育部的职务，重回内政部，出任社会及家庭发展部兼内政部政务部长。

交通部高级政务次长马炎庆则兼任永续发展与环境部职务。

所有新任命本月13日生效。

李显龙总理昨天在面簿贴文中说，下一代领导班子正逐步成型。他也说，安排政治职务者调动部门，是为了让他们担起新的责任。

“我吁请大家为这项重要转型予以全力支持，让新加坡安全走出疫情，迎向更光明的未来。”

观察家：无新晋部长显示 第四代领导班子已大致定型

受访观察家说，本轮政治职务调动主要是为了正式确立黄循财作为总理接班人的地位，加上内阁职务已于去年4月进行一轮调动，因此本轮的调动幅度相对小。

新加坡管理大学法学院副教授陈庆文说：“这一轮调动实际上确认了第四代领导班子的阵容。这次没有新晋的部长……显示第四代领导班子已经大致定型。”

至于较资深阁员中既没人引退，他们的职务也没有更动，陈庆文说，这说明李总理仍想借助第三代领导班子成员“全套的资深经验和稳健把舵”，因为我国刚踏上复苏道路，另一方面冠病疫情还没结束，地缘政治过去两年也出现诸多不确定因素。在较年轻和较年长阁员的经验之间取得平衡，能让新加坡人和投资者等相关方更安心。