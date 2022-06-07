未来50年打造国人梦想空间 巴耶利峇空军基地建新市镇 滨海东填海造“长岛”

巴耶利峇空军基地迁移后，这幅800公顷的地段将建设新一代市镇，成为集合住宅、办公空间及各类设施的生活场所。另外，全国将打造四条新的自然绿道以及五条“保留情感廊道”，让未来的新加坡成为绿意盎然、可持续发展并承载几代人共同梦想的空间。

经过一年的公共咨询，市区重建局从昨天（6月6日）起举办有关长期规划检讨的展览，展示指引我国未来50年及更长远发展的规划原则与策略。

展览围绕七个主轴展示我国未来城市的元素，分别是居住、工作、休闲娱乐、出行、建筑遗产、共同责任和可持续发展。市建局指出，这些主轴是根据我国面对的未来趋势和挑战，以及新加坡人的期许和想法制定的。

国家发展部长李智陞为展览开幕致辞时说，许多人参与公共咨询时都谈及我国幅员狭小的迫切限制，政府正探讨采取一系列策略将土地潜能最大化，包括往地下发展。

他说，政府会继续设法把交通基础设施，以及主要公用事业设施和线路置于地下，并会探讨创建更多地库存放货物，甚至容纳自动化工业设施。

善用土地资源的另一策略，是填土或重新发展大幅地段。李智陞以巴耶利峇空军基地和南部濒水区为例指出，这些未来发展地区须经过大量的投资、周密的规划以及数十年的努力才能实现。

不过，他呼应展览的题旨“为梦想打造空间”说：“我们现在就制定计划和采取行动，是要创造更多空间，承载的不只是我们今日的梦想，还有未来一代的梦想。”

在我国长远发展图景中，日后从滨海东到樟宜可能填海建造“长岛”，既保护海岸线，也发展住宅。在碧湾规划的住宅区会同时建有组屋和私宅，樟宜路上段地铁站附近的地区也会兴建更多组屋和设施，与现有的私宅区相结合。

生活起居方面，人们或可更灵活地调整组屋格局，依照生活习惯划分客厅和房间的大小；在工业区可能采用“纵向分区”（vertical zoning），同座建筑里，低楼层可能在进行无污染工业活动，中间楼层是上班族共享的办公空间，高楼层作住房用途。

除了七个主轴，展览也呈现了重新发展巴耶利峇空军基地的概念提案。初步构想包括以空军基地的文化遗产作为主要地区特色，以及从零开始设计工作场所和市镇，以便更好地迎合远程办公和未来工业需求。

管理土地成本又满足国人需求 研究员：市建局挑战巨大

目前的概念提案由新加坡规划师学会和新加坡建筑师学会提出，当局在制定这一区的未来发展蓝图时，会更深入探讨这些献议。

展览将在市建局中心举行至8月4日，接着会走入大巴窑、兀兰、裕廊东和淡滨尼，公众也可上网浏览并提出反馈。我国每隔10年检讨长期土地规划，市建局会不断完善规划原则与策略，确保与时俱进。

新加坡政策研究所高级研究员胡君杰博士受访时说，我国自上一次公布2011年发展概念总蓝图以来，社会发生了三个主要变化。其中，冠病疫情反映了有必要拨出更多可灵活变更用途的空间、混合办公的模式越来越普遍，而气候变化的挑战则更迫在眉睫。

谈及眼前的挑战，胡君杰说，满足不同群体的关注点和需求是个巨大的难题，加上土地供应非常有限，地价必然会上升。

“我认为，要在管理土地成本的同时满足所有需求，仍是市建局面对的最大挑战。”