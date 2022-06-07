经理中风靠毅力完成复健 出书记述艰难历程

57岁的市场营销经理两年前忽然中风，失去右身行动能力，衣食住行难以自理。不过，他没有自暴自弃，而是以恒心和毅力坚持复健。现在他可以不靠拐杖，日行1万多步，还将对抗疾病的过程写成书，传递正能量。

这本英文书名为“A Cry in the Dark”（《黑暗中的哭泣》）的英文书，讲述了汪文宝中风和复健的心路历程，由新报业媒体属下全资子公司焦点出版，汪文宝亲手绘制书中插图。

汪文宝的艺人好友王筱惠在昨天的新书发布会上担任主持，另一位艺人好友鹤天赐也到场支持。

王筱惠说，得知汪文宝中风之后十分惊讶，却很佩服他的坚强。“中风对他的右手功能造成很大的影响，他能在复健过程中就用右手绘制插图，是难以想象的坚强。”

鹤天赐与汪文宝相识于2005年，他说这本书展现了汪文宝的坚韧、振作起来的决心和对生活的热爱，能够鼓舞人心。“我的好友在中风之后能够康复，还写出这么正能量的故事，我当然要支持。”

在国家图书馆举行的发布会邀请新加坡国家中风协会会长沙玛拉医生，以及曾帮助汪文宝复健的许明和医生和高级语言治疗师邱珮莉，为公众讲解中风后的复原之路。

许明和致辞时说：“这本书讲解了中风患者会面临的种种挑战，其他中风患者阅读这本书时会发现自己不是一个人在面对挑战，这会给他们带来一定的慰籍。”

邱珮莉说，中风患者的看顾者也应该阅读这本书，更深入地了解中风患者的困境，在日常生活中对患者抱持更耐心的态度。

沙玛拉则希望更多中风患者能像汪文宝一样，讲述自己的故事，让社会更了解中风者的日常生活。

新书发布会是配合今年的新加坡书展推出。书展今日举办另一场《战疫勇士》分享会，讲述本地社会如何在疫情中保持坚韧。详情如下：

《战疫勇士》分享会

主讲：杨萌（《联合早报》本地新闻主任）、刘智澎（《联合早报》高级记者）

对谈人：严孟达（《联合早报》前副总编辑）

日期：6月7日（星期二）

时间：下午4时30分至傍晚6时

地点：国家图书馆16楼The POD

报名：https://event.singaporebookfair.sg/covidbook