严曼说，年少时练习小提琴也有辛苦的时候，但那恰恰是磨炼身心的机会。长大后，音乐成了习惯，闲暇时练琴拉琴都是心灵享受。

在舞台和课堂上，拉着小提琴的她温婉优雅；在生活中，她却是向往风驰电掣的女子。

出生于中国武汉，严曼自小受音乐熏陶，上海音乐学院毕业后到新西兰梅西大学音乐系进修硕士，过后在新西兰国家交响乐团担任第一小提琴手。

2007年，她在乐团的演奏吸引了美国百老汇音乐总监拉里·布兰克的注意，对方邀请她成为乐团首席参加大型音乐剧《国王与我》的亚洲巡演。

借这个机会，严曼来到本地。她说：“新加坡是东西文化的交融地，丰富多元的文化吸引了我，我便留下来，这里成了我的家。”

严曼原本在南洋艺术学院教天才班，2018年底她成立自己的音乐学校RAMP Academy。与教导天才班不同，她在学校接触的学生音乐资质和程度都不相同，不过她对他们的要求是一样的，“我想让他们感受到音乐可以陪伴他们一辈子，甚至在某个时刻成为人生路上的助力。”

严曼最近参加了两名学生的婚礼，两人在新加坡国立大学交响乐团因小提琴结缘，他们在婚礼现场的介绍语写道：“曾是乐团同伴，如今成为人生伴侣。”

严曼说，年少时练习小提琴也有辛苦的时候，但那恰恰是磨炼身心的机会。长大后，音乐就成了习惯，闲暇时练琴拉琴都是心灵享受。如今音乐更是她的事业，除了音乐学校外，她从2014年起还担任莱佛士国际青少年艺术节艺术总监，也常带学生到海外参加国际比赛，扩大新加坡在世界的音乐影响力。

“我的座右铭是刻苦努力，那些成长的磨砺、奋斗的汗水，都将化作你的底气和格局，支撑着你看到更高处的风景。”