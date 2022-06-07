年轻堂姐妹接手60年老字号鸡饭摊

60年历史的老字号亨记鸡饭摊因无人继承，老摊主转手给一对堂姐妹经营让招牌得以传承，堂姐妹获得现成顾客群，谦虚表示只学到80%的真传，还需继续努力。

相传两代的牛车水大厦二楼熟食中心驰名鸡饭摊“亨记鸡饭”，今年3月易主，接手的是一对马国堂姐妹黄得僖（30岁）和黄丽萍（26岁）。

堂姐黄得僖（30岁）告诉记者，机缘巧合下认识了老摊主林恩爱（78岁）的侄子，才得以向林恩爱的先生拜师学艺。

“据我们所知，老摊主的孩子没意愿接班，而我们觉得让一个60年的老招牌消失非常可惜，所以想接过来继续做。”

她说老摊主因为重视老顾客，舍不得结业让顾客失望，两姐妹则认为，若接手的话，可获得现有顾客群，对双方来说是双赢的局面。

于是她从今年初跟林恩爱的先生学习，接手后，老摊主夫妇还是很关心摊位，时不时会来看看，为品质把关。

她表示，除了味道确实好吃，不少老顾客也因为和老摊主相熟，成为几十年的好友，才会一直支持。

“现在还会遇到老顾客特地回来找老摊主聊天，我就会据实相告。虽然难免会流失一些顾客，但更多的其实愿意给我们一个机会。”

目前接手摊位不到半年的她表示：“我们已学到80%的真传，还需要继续努力，目前一天能卖出35只鸡，成绩比疫情期间好。”

完整报道，请翻阅2022年6月7日的《新明日报》。