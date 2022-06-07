摊贩清洁工吵架 拿刀对峙齐被捕

清洁工使用的两把刀被放在回收碗盘处。（受访者提供）

熟食中心掀骂战，摊贩与清洁工亮三刀，两人皆被捕。

这起冲突发生在昨天（6月6日）下午1时55分，地点是文庆路上段第17座巴刹与熟食中心外。一名饮料摊贩和清洁工起争执，双方爆发冲突，清洁工被推倒后，手挥餐刀，还找来一把约40公分长的刀“护身”。据了解，饮料摊贩也不甘示弱，拿了一把17公分的刀对抗。

《新明日报》接获通知赶到现场时，两人已被警方带走，目击者麦宏瑞（14岁，学生）与警方完成笔录后，向记者叙述案发过程。

他说两人在熟食中心外的走道起冲突，互相用方言对骂后，黑衣摊贩将红衣清洁工推倒在地，清洁工倒地后，顺手摸到地上的一把餐刀。

手握餐刀后，清洁工站起来追摊贩，两人往熟食中心里跑，但没多久，清洁工独自走出熟食中心，在附近徘徊，周遭还有不少人劝阻。“之后就没看见他，但5分钟后，清洁工又拿着一把用蓝色纸皮包裹的长刀回来。”

麦宏瑞说，警方事后到场，分别向两人了解情况，最终带走清洁工。

据悉，两人并非之前结怨，而只是因小事起争执。

另一名附近店员蔡女士（46岁）则说，她下午1时路过时，饮料摊位还在营业，不久后就看见警察出现。她指，共有数十名警员到场，摊贩被警方戴上手铐带走，清洁工用的餐刀以及第二把刀则放在托盘回收处，也被警方带走。

警方证实接获通报，一名59岁男子和63岁男子被指打架，事后双方拿刀对峙，两人因滋事和拥有攻击性武器被捕。

警方缴获三把刀，63岁的清洁工脸部和颈项淤青，饮料摊贩则无大碍，警方已展开调查。

完整报道，请翻阅2022年6月7日的《新明日报》。