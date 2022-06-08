张志贤：共享环境好处却未妥善照顾 政府政策须反映经济成本 促企业个人实现净零排放

气候变化是“公地悲剧”的典型例子，因为人人共享环境带来的好处，却未给予它妥善照顾。要应对气候变化，政府须制定政策来反映人类行为的经济成本，敦促企业和个人采纳良好行为，推动我国提早实现净零排放。

由淡马锡主办的第八届生态繁荣周（Ecosperity Week）昨天（6月7日）开幕。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤为活动发表主旨演讲时，谈到新加坡将通过制定政策、企业项目和科研这三大途径，加速我国转型成为净零排放经济。

我国在2020年定下“长期低排放发展战略”目标，希望到了2050年能把温室气体排放量，从2030年的峰值减半，然后在本世纪下半叶达到净零排放。

政府年初宣布要在今年内修订目标，把落实净零排放的期限提前至本世纪中叶。张志贤重申，政府在定下计划之前，会密切咨询业界和公民利益团体。

张志贤认为，要对抗气候变化以达到“生态繁荣”，政策至关重要。制定政策不仅是为了降低碳排，也为了实现可持续发展目标、创造循环经济，以及建造可持续和宜居的城市。政府要有正确的政策直捣问题根源，然后从系统层面制定解决方案。

他以交通举例解释，可持续的都市公共交通系统不只是以电动车取代内燃式引擎车。较根本的系统层面解决方案，是通过全面的城市规划和完善的交通系统，减少用车需求。

“气候变化是‘公地悲剧’（tragedy of the commons）的典型例子。政策须准确反映经济成本，促使企业和个人采纳良好行为。例如，碳税能为碳排带来的负面外界成本设下正确定价，由有份排放的各方共同承担。”

为加速减排，我国会从2024年起分阶段上调碳税，目标是到了2030年，从目前每排放一公吨温室气体征收5元，增至每公吨50元至80元。

在私人领域，人们对气候危机的认识日益增加，将改变他们定义企业价值的方式，并更加重视企业秉持的价值。

正因为如此，张志贤认为，企业不能再只专注于从现有的资产和业务中获取短期投资回报，要保持长期竞争力，须把去碳和气候风险纳入发展策略中。私人领域和私人融资在绿色经济转型上扮演重要角色，它们可以填补资金缺口，或是领头采纳环保商业模式。

淡马锡控股前天就宣布拨款50亿元，成立绿色投资公司GenZero，推动节能减排企业的发展。

至于科研，张志贤说，要有效使用科技，须打造一个生态系统。政府创造利于推动绿色机会的环境；私人领域投资新兴科技；科研界专注发展创新解决方案。各领域相互合作交叉碰撞出新点子。

一些值得探索的新兴科技包括低碳氢能，以及碳捕集、应用与封存技术。

生态繁荣周活动会场设在滨海湾金沙会展中心，首日共有约1300人等通过线上和线下的方式参与。