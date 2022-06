冠病疫情影响全球经济,但也制造多边协作的机遇。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生指出,新加坡支持国际劳工组织的呼吁,将继续致力于协助发展中国家,与全球共同对抗冠病疫情。

陈诗龙医生昨天在瑞士日内瓦举行的第110届国际劳工大会上致辞时说,放眼未来,劳资政协作依旧是疫情后复苏与发展的关键。新加坡的未来工作区域平台(Regional Centre for the Future of Work)促进劳资政三方的讨论,旨在推广可持续的经济发展与就业机会。