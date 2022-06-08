助东方集团前总裁抬高股价 男子借交易户头罚5万4000元

东方集团前总裁被指操纵公司股价，一名友人答应协助犯案，开设八个交易户头，并按指示利用这些户头抬高股价，这名友人昨天遭罚5万4000元。

被罚款的是马来西亚籍男子萧勇万（53岁），已是本地永久居民的他，一共面对八项抵触证券与期货法令的控状，他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，东方集团（Oriental Group）前总裁李望兴（46岁）被指在2015年与他人串谋操控公司的股票，由于他早前与被告相识，因此要求被告借出或开设交易户头，以协助抬高东方集团的股价。

被告答应李望兴的要求，在2015年6月至2016年1月，借出他原本拥有的两个交易户头，以及另外开设六个交易户头。

这些户头都在被告的名下，他也在开设户头时同意相关条件，即他是出于自己的意愿申请户头，同时是户头的受益人。

然而，被告开了户头后，便按李望兴的指示买进或卖出股票，或让东方集团的职员协助进行交易，以此抬高股价。

调查显示，通过被告的户头交易的股票多达7216万股。

律师代为求情时表示，被告只是按指示办事，他不完全清楚这么做的用意，而且未从中获益。

同样来自马来西亚的李望兴事后涉嫌从我国逃到马国。他后来在当地落网，并于去年12月遣返新加坡。他被控失信、欺骗、伪造文件和抵触证券与期货法令等64项控状，案展本月22日过堂。

除了被告和李望兴，多名涉案人也被控上庭，他们的案件将另外审理。在中国生产和售卖钢条及在东南亚从事钢产品贸易的东方集团，在2016年8月共有342名股东，但集团后来在2019年5月清盘，并已被新加坡交易所除牌（delist）。（人名译音）