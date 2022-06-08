《战疫勇士——新加坡之道》图文并茂勾画我国抗疫历程

记录我国抗疫历程的书籍《战疫勇士——新加坡之道》从编写到出版历时逾一年。当编写团队已经完成采编、开始校对时，德尔塔变种毒株突然来袭，出版工作不得不暂时搁置。

这本由新报业媒体信托属下全资子公司焦点出版的书籍，图文并茂地勾画了新加坡在冠病疫情不同阶段的决策思路，今年1月已在各大书局上架，讲解我国抗疫之路的视频也随书推出。

配合今年的新加坡书展，书籍企划、《联合早报》本地新闻主任杨萌与其中一名作者兼视频编导、《联合早报》高级记者刘智澎昨日举办分享会，畅谈编写这本书的过程中不为人知的点滴。《联合早报》前副总编辑严孟达是分享会的对谈人。

杨萌坦言，编写书籍的团队在过程中面对一些挑战。2020年底团队展开采访工作时，政府抗疫跨部门工作小组估计冠病疫情已进入收尾阶段，于是团队在2021年中开始对图书进行校对，并准备很快面市。

谁知德尔塔变种毒株却在此时迅速传播开来，造成新一波疫情高峰，书籍的出版工作被迫搁置，团队不得不重新进行部分访问工作，确保图书的内容反映最新的抗疫进展。

严孟达在分享会上说：“这本书全面地整理、总结了疫情中新加坡各个方面的表现和做法。通过与几位部长的访谈，展现了政府在制定政策时的思路和抗疫策略演变的过程。除此之外，看到书中各界新加坡人在疫情中改变思维、适应疫情，让我觉得十分感动。”

他也说，这本书未来会是非常重要、珍贵的参考书，相信未来的领导人在看到这本书后可以得到很多启发。

刘智澎则希望这本书可以引起读者的共鸣和更深入的思考。“公众在看完这本书后，可以思考疫情给他们的生活带来了什么样的改变，包括让他们有多一些时间陪伴家人以及更注意卫生和健康。他们在疫情之后也可以延续这些正面的改变。”

出席分享会的一名读者刘惠珍（67岁，产业买卖）说：“听到主讲人分享他们在疫情中进行采访的经历以及自己的感受，令我获益匪浅。”