开创年长者租房看护服务

吴景鸿想为父亲找一个理想的老年护理方案，过程中发现这方面存在许多问题。于是，他开设服务公司，在全岛26个地点为150多名年长者提供租房和看护服务。

86岁的父亲几次在家中摔倒后，吴景鸿（43岁）为他寻找乐龄看护服务，结果发现这个领域仍有很大的发展空间。这名建筑师于是决定转而设立社会企业，将有需要又合适的年长者配对合租房子，并为他们提供看护服务。

他在去年4月开设了服务公司Red Crowns Senior Living，至今已在全岛26个地点为150多名年长者提供了租房和看护服务。

“我想为父亲找一个理想的老年护理方案，过程中发现这方面存在许多须考虑的问题，例如疗养院费用可能没有津贴、年长者可能丧失自由和自主权、缺少合格的护理员、住家缺乏容纳护工的空间等等。所以，我想办法为像父亲这样的老人创造可持续生活方式。”

据吴景鸿介绍，公司按照年长者的健康情况和生活需要，将最多四人配对，租用政府组屋或私人公寓，并提供住家看护员。

这个社会企业如同礼宾平台，通过共享经济（sharing economy）模式，为年长者提供住房租赁与管理服务，让他们能安心生活，也能与室友分担聘用全天候护工的费用。年长者还可以选择三种共同生活的模式：独立生活、辅助生活，以及记忆护理（memory care）。记忆护理是专为失智症者提供的选项。

吴景鸿说，本地一些私人疗养院的收费较高，例如两人一房每月可能超过4000元，他的公司收2000多元，并且安排年长者住在出入方便的地点，如大巴窑和金文泰等。

“一些中等收入家庭无法承担私人疗养院的费用，而仍相对健康的年长者也不容易入住公共疗养院，因为还有很多更需要的人。市场需求颇大，所以我们也在把服务数码化，开发应用retireGENIE，让年长者和他们的亲人更容易为他们找合适的室友。”