认购后可用于抵消飞行时碳排量 新航试行碳信用计划 朝零排放迈进

通过可持续航空燃料碳信用试行计划，新航将售卖1000个碳信用，每一个碳信用，可用来抵消2.5公吨的碳排量。商业客户和货运代理商下月起可直接通过新航购买，用来抵消业务运作产生的碳排量。一般旅客则可从今年第四季起购买。

下个月起，新航商业客户和货运代理商可选择购买获认证的可持续航空燃料碳信用，用来抵消搭飞机或使用空运服务时产生的碳排量。

乘搭新航班机的一般公众也能从今年第四季起这么做，为环境尽一分力。

可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel）指的是由废油和动物脂肪等原料制成的飞机燃料，在使用周期内释放的碳排量比传统燃油少80％，不过价格却贵两到三倍。通过售卖碳信用（Carbon Credits）的方式，可协助航空公司降低使用较环保燃料的成本。

交通部长易华仁昨天（6月8日）在淡马锡主办的生态繁荣周活动上发表主题演讲时，宣布推出可持续航空燃料碳信用试行计划。这是新加坡民航局、新航和淡马锡共同制定的计划。它们指出，业者和旅客可通过这项计划减少碳足迹，长远下来也能促进可持续航空燃料这个新兴领域的发展，推动业界改用这种燃料。

航空业是碳排放量最高的领域之一。业界早前设下目标，力求最迟在2050年达成净零碳排放的目标，而改用可持续航空燃料是去碳化的其中一个关键。

新航将售卖的1000个碳信用相当于约1000公吨的可持续航空燃料，这批燃料可减少约2500公吨的碳排量。换言之，每购买一个碳信用，可用来抵消2.5公吨的碳排量。

费用预计比碳补偿计划高

商业客户和货运代理商下个月起可直接通过新航购买碳信用，后者也能将这些碳信用转卖给它们的客户，用来抵消业务运作产生的碳排量。一般旅客则可从今年第四季起购买，新航会在日后公布更多详情。

至于售价，新航以商业敏感为由拒绝透露。不过考虑到燃料成本较高，相信客户和业者须支付的费用，会比同样用来抵消碳排量的碳补偿（carbon offset）计划来得高。

碳补偿计划适用于一般航班，旅客在订机票时，可选择支付一小笔额外费用，抵消飞行的碳排量。以飞往泰国曼谷的新航或酷航航班为例，旅客额外支付2.98元。

可持续航空燃料碳信用则只适用于使用这种燃料的航班。今年第三季起，所有从新加坡起飞的新航和酷航班机会用由可持续航空燃料和传统飞机燃料混合的燃油来驱动引擎，到时新航客户可使用碳信用来抵消这些航班的碳足迹。

这些碳信用会获得可持续生物材料圆桌会议（RSB）的认证，确保交易是以公平透明的方式进行，不能重复使用。RSB是全球可持续发展认证标准的领导者之一。

淡马锡可持续发展解决方案部执行总经理张俐伟形容，碳信用是一种可用来有效降低可持续航空燃料成本的众筹方式。“这有助可持续航空燃料的加速采用，也是航空领域能够在中长期去碳化的重要途径。”

民航局局长韩国元说，我国可通过这项新计划创造一个备受信赖和充满活力的市场，用来买卖碳信用，以及推动可持续航空燃料的更广泛采用。“这是航空业去碳化的关键，也是民航局正在制定的可持续航空枢纽蓝图的一个重要元素。”

将与Climate Impact X合作 提供拍卖或购买碳信用平台

新航下来也会与Climate Impact X合作，提供拍卖或购买碳信用的平台。新航指出，这能确保碳信用价格负担得起，以及满足企业对可持续航空燃料的需求。