4月重开以来人数最多 上周末新马陆路边境每天超过26万人次通关

进入六月学校假期，新马陆路关卡交通更拥堵，上周末每天约有26万2000人次通关，是自陆路边境4月开放以来，人数最多的。

我国移民与关卡局估计，关卡拥堵情况将持续到本月27日开学为止，当局呼吁旅客预留更多时间通关，并避开高峰时段。

当局昨日（6月8日）发文告指出，学校假期开始的第一个周末（6月3日至5日），每天约有26万2000人次通关，比复活节长周末的每天平均14万9000人次明显增加许多，卫塞节周末则有22万4000人次通关。

文告中提到，在冠病疫情暴发前，2019年的六月学校假期，旅客乘车通关时间可长达接近两个半小时。因此，当局呼吁民众避开以下尖峰时段：

出境：星期五下午6时至深夜11时59分；星期六早上6时至9时，以及晚上9时至11时59分；星期天早上6时至8时。

入境：在本月24日之前的平日晚上10时至11时59分，星期六晚上9时至11时59分，星期天下午6时至晚上11时59分。

新山关卡汽车通关柜台进行翻新 部分柜台停运

此外，当局也提醒民众，由于新山苏丹依斯干达大厦的汽车通关柜台正进行系统翻新工程，部分柜台将停止运作。

移民与关卡局说，为了避免受困车龙，民众可改用通关巴士服务，而不是开车入境马国。相关巴士的营运时间，可在陆路交通管理局的MyTransport.SG应用或巴士业者官网上查看。

学校假期期间，为避开通关高峰期，房捷敏（26岁，教师）打算在人流较少的今天早上搭巴士出境。“搭巴士通关除了较便宜，现在也开放了多家巴士服务供选择，巴士趟次也很多，不需要等太久。”

吴诗倪（24岁，审计员）计划在本周六出境。她打算在早上10时左右出发，因为她认为这个时段的人潮不会太多，路况也算通顺。

“星期天入境的话，我会在早上11时或中午12时左右出发，尽量早点进来，以免浪费太多时间排队。”

当局也呼吁驾车者在出发前，通过One Motoring网站或是快速公路监察与提示系统（EMAS）查询最新路况。

为了确保通关顺畅，避免不必要的延误，民众应该确保护照还有至少六个月的有效期。驾驶新加坡注册车辆者也必须遵守“四分之三缸油”条例，以免被禁止出境，甚至遭罚款。根据有关法令，违例者可被罚高达500元，或被控上法庭。

驾驶外国注册车辆入境者则须持有车辆入境准证（VEP）、陆交局批准电邮，以及自动通行卡（Autopass）。