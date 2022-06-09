身材娇小、但眼神充满自信的俞佩雯，回想起当初开启这段斜杠人生的缘由时透露，她18岁那年只身一人从马来西亚来新升学，她因此学会了通过规律运动来排解孤独寂寞，以及增添生活情趣。

俞佩雯（27岁）平日是在办公室忙碌的动态图像设计师，到了周末，她就完全放松身心，到工作室指导学生练瑜伽。

身材娇小、但眼神充满自信的俞佩雯，回想起当初开启这段斜杠人生的缘由时透露，她18岁那年只身一人从马来西亚来新升学，她因此学会了通过规律运动来排解孤独寂寞，以及增添生活情趣。

然而，进入职场后没日没夜的工作，让俞佩雯的内心慢慢被掏空，甚至经常莫名地情绪低落；这种身心疲惫感，加上后来面对的感情触礁，让她决定开始探索触及心灵深层的瑜伽。

“我过往不大喜欢瑜伽，因为瑜伽相对其他运动而言比较静态。”但随着对瑜伽有更深一层的了解和体会，俞佩雯开始爱上瑜伽，也逐渐感受到内心沉淀后的变化，尤其是感觉到自己不再浮躁，精神更容易集中。

疫情后失业开启瑜伽导师生涯

尽管在冠病疫情暴发后一度失业，但她依然保持乐观，甚至勇敢迈出第一步，开启瑜伽导师的生涯。“我想到自己的生活因瑜伽变得更好，于是想尽点力量，希望让更多人也能通过这项运动受惠，无论是体态还是情绪方面。”

不过俞佩雯坦言，虽然对瑜伽抱有非常大的热忱，但目前还没想过要当全职瑜伽导师，当中原因离不开财务上的考量。她解释，毕竟开班授课大多都只在周末，而且次数也不固定，收入肯定比不上正职工作。

“常有人说，专心把一件事做好，就会比所有人都强。但我认为，每个人在前进的道路上，都有属于自己的节奏。因此，我相信自己一定能把动态图像设计师，以及瑜伽老师的工作都兼顾平衡，一起做好。”