移民与关卡局 拿号领护照人龙200米

6月学校假期不少国人纷出国旅游，移民与关卡局大厦外近日排队领取护照的人龙再现，今早（6月9日）甚至出现长约200米的队伍，有公众特地请假准备排上一天。

《新明日报》上个月报道，我国防疫措施在4月26日大幅度放宽后掀起出国热，移民与关卡局大厦外，5月9日一度出现百人长龙等待领取护照，当中有不少是未预约者。

随着本月进入学校假期季节，排队情况再次出现。今早8时正，长龙一路从入口处蜿蜒伸展至少200米，排到大厦之后的范围。

现场有两个队伍，排队领取护照的队伍较长，另一个则是要求加速护照申请的队伍。入口处设有围栏，只允许排队的人龙进入。现场有工作人员给予需要的协助。领取护照的公众在排队进入大厦后，可前去取得号码，然后可选择在等候处等待，或离开大厦过后再回来，当中不少人没进行预约。

洪小姐(34岁) 今早8时许前来领取护照，她说之前男朋友来领取时从上午11点等到傍晚4、5点，所以自己有所准备，特地请了假，打算花一天时间等领护照。

“由于我下周要去马来西亚参加飞标比赛，所以必须今天来领取护照，无法安排到邮局领取。”

今早8点10分陪同母亲排队要求加速母亲护照申请的王先生(30岁，公务员) 表示，他抵达时人潮已经排开，他必须从大厦后方开始排起，但到8点54分就排到了入口处。

另一名带两名女儿到场排队的许先生(50岁) 说，现在是学校假期，想在6月16日带她们到马来西亚，所以今天务必来拿护照。“其实我前几天也来过，更换其中一名女儿的护照领取时间，但当时队伍没这么夸张。我更换时间是因为一名女儿领取的时间较晚，要等到6月20日，所以今天是根据更换的时间指示来领取护照。”

完整报道，请翻阅2022年6月9日的《新明日报》。